‘Casada con El Chapo: Emma Coronel habla’: ¿Dónde y cuándo sale el documental de su vida con Joaquín Guzmán?

Emma Coronel, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ha tenido una vida marcada por lujo, poder y controversia, además de objeto de múltiples investigaciones, pero nunca antes había hablado con tanta profundidad como en el documental Casada con ‘El Chapo’: Emma Coronel habla.

La historia de la nueva producción narra cómo una joven de origen humilde terminó casada con uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo.

Aunque siempre mantuvo un perfil discreto, su presencia en el juicio contra ‘El Chapo’ en Nueva York y su posterior detención en Estados Unidos la posicionaron como figura clave en el universo del narcotráfico, tanto en lo personal como en lo mediático.

¿Cómo fue la vida de Emma Coronel entre lujos, poder y más?

Antes de su detención, Emma Coronel, reina de belleza y periodista, vivía rodeada de lujos, viajaba por el mundo y mostraba un estilo de vida glamouroso en redes sociales.

Sin embargo, tras ser acusada por conspiración y lavado de dinero vinculados al Cártel de Sinaloa, su vida cambió radicalmente.

El documental detalla cómo Coronel transitó de eventos exclusivos, ropa de diseñador y escoltas a una prisión federal en Estados Unidos, donde más tarde obtuvo su liberación supervisada.

Las acusaciones, su relación con las actividades delictivas de ‘El Chapo’ y su papel como madre de las hijas gemelas del capo son algunos de los temas más relevantes que se abordan en la producción.

La producción, cuyo título original en inglés es Married to the Cartel: The Emma Coronel Speaks, combina entrevistas, dramatizaciones y testimonios de expertos en narcotráfico, periodismo y justicia federal. Se explora no solo la figura de Coronel, sino también el contexto social, político y criminal que rodeó su relación con ‘El Chapo’.

Coronel, además, comparte reflexiones sobre su rol como esposa, madre y mujer en medio de una historia marcada por el poder, el miedo, la lealtad y la caída de un imperio delictivo.

¿Dónde ver el documental ‘Casada con El Chapo: Emma Coronel habla’?

El especial de dos horas ‘Casada con ‘El Chapo’: Emma Coronel habla’ fue producido para la cadena estadounidense Oxygen, conocida por su catálogo de true crime.

Según un comunicado oficial difundido por Versant Media el 20 de noviembre de 2025, el documental se estrenó como un especial de estreno exclusivo para Estados Unidos el viernes 28 de noviembre en la señal de Oxygen y cuenta con una entrevista inédita con Emma Coronel Aispuro.

De momento, no se ha confirmado su llegada a México. Se espera que el documental tenga distribución internacional y llegue a plataformas de streaming asociadas tras su emisión inicial; sin embargo, no se han confirmado por ahora servicios ni fechas concretas para su llegada a catálogos globales.

La producción corre a cargo de Maxine Productions (Sony Pictures Television), en asociación con Hangtime International Pictures, con Ted Bourne como director y varios ejecutivos —Mary Robertson, Frida Torresblanco, Ted Bourne, Eric Laufer, Cameron Penn y Noah Evans— como productores ejecutivos.

El tráiler oficial se publicó el pasado 20 de noviembre de 2025 y presentó extractos de la entrevista y el enfoque del especial; sin embargo, cuenta con restricción regional.