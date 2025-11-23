Eliminado de ‘Exatlón México 2025-2026′ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el Duelo por la supervivencia?

'Exatlón México' llegó a su octava semana con eliminados, bajas por lesión y más. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Los participantes de Exatlón México se enfrentan en un nuevo Duelo por la supervivencia que en la semana 8 pone en riesgo a las mujeres del reality show.

La lista de eliminados de Exatlón aumenta conforme los atletas compiten en los diferentes circuitos del reality show que llegó con una temporada inédita, pues algunos de los concursantes fueron elegidos en el Draft: El ascenso.

Ahora, con un nuevo horario, se baten en un duelo a 5 vidas (o más en el caso de que alguien consiga el punto extra) para continuar con el sueño de convertirse en los campeones.

El Equipo Azul consiguió la Villa 360 en la semana 8 de 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Cuál es el nuevo horario del programa de eliminación en ‘Exatlón México’?

El horario del programa de eliminación de Exatlón México sufrió modificaciones debido a las galas de expulsión de La Granja VIP.

Actualmente, la transmisión donde se transmite el duelo por la supervivencia comienza a las 6:00 p.m. del tiempo del centro de México. Esto se mantiene hasta nuevo aviso.

¿Dónde ver hoy al eliminado de ‘Exatlón México’?

Las opciones para seguir la nueva temporada de Exatlón México son diferentes, desde plataformas de streaming hasta sitios web y son las siguientes:

Canal Azteca UNO (TV abierta)

Aplicación digital de TV Azteca

Página web de TV Azteca

Amazon Prime Video en la opción TV en directo (requiere suscripción con costo)

Actualizaciones en El Financiero Entretenimiento

¿Quién ganó la Villa 360 en la semana 8 de ‘Exatlón México’?

La Villa 360 es uno de los elementos más importantes dentro del reality show porque los atletas descansan mejor al dormir con comodidades dentro de esta pequeña casa.

En la semana 8 los integrantes del Equipo Azul consiguieron arrebatársela a los rojos luego de tres semanas consecutivas en su poder.

¿Quiénes son los eliminados de la novena temporada de ‘Exatlón México’ hasta el momento?

El inicio de la novena temporada de Exatlón México fue complicada para los dos equipos debido a diferentes bajas por lesión.

La primera concursante en encender las alarmas fue Doris del Moral, de los azules, pero logró recuperarse para volver al reality show.

Sin embargo, dos más no corrieron con la misma suerte y el primero de ellos fue Aristeo Cazares, quien se lesionó de la rodilla tras una caída que le ocasionó rotura de ligamento.

Una baja más por lesión fue la de Paola Peña, de los azules, que se presentó al siguiente programa con muletas, solo para confirmar que no concursaría más.

El resto de los expulsados fueron por eliminación directa en el duelo y hasta el momento la lista va así:

Karen Núñez - Equipo Azul

Alex Sotelo - Equipo Azul

Aristeo Casares - Equipo Rojo

Andrea Álvarez - Equipo Azul

Antonio Flores- Equipo Azul

Aristeo Cázares - Equipo Rojo (lesión)

Paola Peña - Equipo Azul (lesión)

Michell Tanori - Equipo Azul

Luis Avilés - Equipo Rojo

Antonio Rosique confirmó la baja por lesión de Aristeo Cazares en la nueva temporada de 'EXatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Cómo van los equipos de ‘Exatlón México 2025′?

Con las eliminaciones y las bajas por lesión, los equipos de Exatlón México 2025-2026 se mantienen de la siguiente forma hasta la semana 8:

Equipo rojo

César Villaluz

Edna Carrillo

Kari Rojas

Thaily Suárez

Ella Bucio

Benjamín Saracho

Mau Wow (leyenda)

Humberto Noriega (leyenda)

Paulette Gallardo (leyenda)

Mario ‘El Mono’ Osuna (leyenda)

Mati Álvarez (leyenda)

Equipo Azul