Estreno de ‘Exatlón Draft El ascenso’ HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la nueva fase de la temporada?

'Exatlón Draft El Ascenso' reúne a 24 aspirantes que buscan integrarse a la nueva temporada del reality show. (Foto: Cortesías TV Azteca)

La nueva temporada de Exatlón México presenta, de manera inédita, un nuevo proceso de selección para los participantes del reality show llamado: Draft El Ascenso, donde 24 atletas se enfrentan en los circuitos en busca de un lugar en la competencia.

El ‘Draft’ comienza luego de la final de Exatlón Cup 2025, donde un equipo de atletas mexicanos que compitieron en ediciones anteriores buscó la victoria contra escuadras de otros países como Alemania y Estados Unidos.

Antonio Rosique regresa como conductor principal de 'Exatlón Draft 2025'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Qué es ‘Exatlón Draft El ascenso’?

Exatlón Draft El Ascenso es una fase nunca antes vista del popular reality show, donde una nueva generación de atletas compite para demostrar su valía para el programa de TV.

Para esta edición se aceptaron a 24 aspirantes divididos entre 12 hombres y 12 mujeres, que se enfrentan en los circuitos para tener una oportunidad de obtener un lugar en la nueva temporada.

“24 atletas y solo la mitad se va a quedar conmigo en la campaña regular de la competencia y todo comienza ya”, declaró Antonio Rosique, conductor principal del programa.

De acuerdo con información de TV Azteca, 4 participantes de ediciones anteriores aparecen en el Draft para couchear a los aspirantes.

En esa ocasión no hay equipos rojos y azul en Exatlón, por primera vez los atletas se dividen en las escuadras Blancos y Negros.

¿Dónde ver ‘Exatlón Draft’ 2025?

Exatlón Draft El Ascenso se transmite en vivo por el canal Azteca Uno, en la TV abierta, además, los fanáticos tendrán la opción de seguir la competencia a través de la aplicación de Azteca Deportes.

En la app también se comparte contenidos exclusivos como entrevistas y análisis con los nuevos participantes.

En caso de no tener acceso a ninguna de las opciones anteriores, puedes consultar las actualizaciones de lo más destacado del estreno de la temporada de Exatlón Draft en El Financiero Entretenimiento.

Si te perdiste el programa, se publican resúmenes de los momentos importantes del programa en el canal de YouTube de Exatlón México.

Fecha y hora del estreno de ‘Exatlón Draft 2025′

El primer programa de Exatlón Draft El Ascenso está programado para el 8 de septiembre de 2025, a un día del final de Exatlón Cup.

El horario de inicio del proceso de selección de atletas para la nueva temporada de Exatlón México es a las 7:30 PM del tiempo del centro de México.

¿Qué pasó en la final de ‘Exatlón Cup’ 2025?

La final de la edición ‘Cup’ de Exatlón México enfrentó a los atletas de nuestro país contra el seleccionado de Estados Unidos.

Para llegar a la final, el equipo estadounidense derrotó a Alemania con un marcador de 10 a 8, en el caso de los mexicanos, vencieron a Hungría por 10 a 0.

En el último enfrentamiento, México superó a Estados Unidos con un marcador 10 a 9, que se complicó para los ‘Guerreros aztecas’ porque empataron a 9.

Los encargados de la victoria fueron Mario ‘El Mono’ Osuna y Paulette Gallardo, que superaron a ‘Chuy’ y Valeria para conseguir los 10 puntos.