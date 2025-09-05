Dalilah Polanco ‘salió’ de ‘La Casa de los Famosos’ México tras caída: ¿Qué le pasó a la actriz?

Dalilah Polanco tuvo un accidente en un reto de 'La Casa de los Famosos México' 2025. (Foto: Cuartoscuro/corporate.televisaunivision.com/press)

En todas las temporadas de La Casa de los Famosos México hasta el momento hubo fuertes caídas, como la de Arath de la Torre en el reto contra Sian o la de Ferka al bailar con Jorge Losa, ahora le tocó a Dalilah Polanco quien se resbaló de unos escalones.

La expareja de Eugenio Derbez estaba en el jardín cuando tuvo el accidente que de inmediato preocupó al resto de los participantes, especialmente a Mar Contreras y Aarón Mercury, los primeros en acercarse para ver cómo estaba.

Posterior a su caída, la actriz ‘desapareció’ de las cámaras de transmisión del reality show.

Dalilah Polanco tuvo un accidente en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro/Edgar Negrete). (Edgar Negrete Lira)

¿Qué le pasó a Dalilah Polanco en ‘La Casa de los Famosos México’?

La actriz Dalilah Polanco participó en el reto del robo de la salvación del programa de TV donde arrojó unas fichas por una pared para conseguir puntos.

Al terminar su juego, ella descendió de una pequeña escalera de la que se auxilió para poder soltar su ficha, pero resbaló y cayó en el pasto. Inmediatamente, La Jefa le preguntó si estaba bien y ella respondió que no porque se le dobló el tobillo izquierdo y “le dolía mucho”.

Fueron los participantes de La Casa de los Famosos México quienes la auxiliaron y la cargaron para llevarla a la sala. Momentos después, fue llevada al confesionario.

En la gala del pasado 4 de septiembre, Odalys Ramírez confirmó que la integrante del Cuarto Día recibió atención médica.

“Hubo un incidente con Dalilah y queremos decirles que ya fue atendida, ella está bien y se los compartimos a ustedes para que estén tranquilos”.

Tras la caída, Aarón Mercury, por petición de La Jefa, llevó algunas pertenencias de Polanco al confesionario y posteriormente la actriz ya no apareció en ninguna de las cámaras en la transmisión 24/7 de la temporada 3 de La Casa de los Famosos México.

Johanna Vega Biestro confirmó en su cuenta de X que Dalilah Polanco tuvo contacto con el exterior, pero exclusivamente con los médicos, quienes tenían la orden de no proporcionarle ningún dato de lo que ocurre fuera de la competencia.

Alrededor de las 2:00 a.m. de este viernes fue que reapareció la actriz de La Familia P.Luche, pero se desconoce cuál es su estado de salud, pues no proporcionó más datos.

En videos que circulan en las redes sociales, se escucha decir a Dalilah Polanco la frase “soy la maldita lisiada”, en referencia a las líneas que dijo Itatí Cantoral, en la telenovela María la del Barrio.

Aunque Alexis Ayala, Aldo de Nigris y Elaine Haro se levantaron para buscarla y platicar con ella, presuntamente fue Aarón Mercury quien confirmó que “por ahora” no podía hablar con ellos.

Hasta el momento, lo único que se sabe de Dalilah Polanco tras la caída que sufrió es que requiere de una muleta para moverse, misma que apareció en el Cuarto Día durante la transmisión 24/7 de La Casa de los Famosos México.