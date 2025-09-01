Prueba del líder en ‘La Casa de los Famosos México’ HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la gala?

Es lunes y se celebra una nueva prueba del líder en 'La Casa de los Famosos México' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: www.lacasadelosfamososmexico.tv).

El reality show ‘La Casa de los Famosos México’ entra a su sexta semana con máxima tensión: esta noche se inicia la semana con la prueba del líder, el reto que otorga grandes beneficios al ganador.

Tras la reciente eliminación de Mariana Botas, los habitantes enfrentan un nuevo desafío que puede redefinir alianzas y estrategias dentro del reality que pronto tendrá como competencia al programa ‘La Granja VIP’ con Adal Ramones como conductor.

Con 10 habitantes restantes en competencia, cada decisión pesa más que nunca y cada inmunidad puede ser clave en su camino.

¿Qué es la prueba del líder en ‘La Casa de los Famosos México’?

La prueba del líder es la dinámica semanal que otorga inmunidad y beneficios exclusivos a quien logre imponerse en el reto. El ganador asegura su permanencia por una semana, entre otros beneficios que le pueden dar la oportunidad de acomodar mejor su estrategia.

El liderazgo no solo representa comodidad, también otorga influencia dentro del reality, ya que las estrategias y alianzas dependen en gran medida de quién ostente este privilegio y una buena relación con el líder puede sacar a un participante de apuros.

¿De qué trata la p1rueba del líder de HOY 1 de septiembre?

La prueba del líder de hoy en ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 se lleva a cabo en un mini campo de béisbol.

Cada habitante juega en su propio campo y avanza por bases con valores numéricos.

Los puntos se suman al pisar un botón en cada base y aparecen en su pantalla personal.

Si logran coincidir con el número de la pantalla del jardín, activan el “Envío Rápido” y ponen un out a sus rivales.

Si sobrepasan el número indicado, reciben un out automático.

Al acumular tres outs, quedan eliminados.

Los finalistas de la prueba esta semana son Facundo y ‘El Guana’, mientras que Mar Contreras y Alexis Ayala jugarán una ronde de desempate previo a la prueba final.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la prueba del líder HOY?

La prueba del líder se transmite este lunes 1 de septiembre en la gala que inicia a partir de las 10:00 pm (hora CDMX) y se pdorá ver en vivo mediante Canal 5 de Televisa.

En streaming, puedes seguir la competencia en ViX Premium, con acceso a más de 60 cámaras, contenido exclusivo, galas, pregala y postgala, éstas últimas media hora antes y después de cada gala con la ganadora de 2023, Wendy Guevara.

Evento : Prueba del líder 6 en ‘La Casa de los Famosos México’

: Prueba del líder 6 en ‘La Casa de los Famosos México’ Fecha : HOY, lunes 1 de septiembre de 2024

: HOY, lunes 1 de septiembre de 2024 Hora : 10:00 pm (CDMX)

: 10:00 pm (CDMX) TV abierta : Canal 5

: Canal 5 Streaming: ViX Premium

Beneficios de ser el Líder en La Casa de los Famosos

El líder semanal disfruta de ventajas decisivas, las cuales no sólo aseguran su permanencia una semana más en ‘La Casa de los Famosos México’:

Inmunidad total : no puede ser nominado.

: no puede ser nominado. Poder de salvación : rescata a un compañero de la placa... si no le roban el privilegio.

: rescata a un compañero de la placa... si no le roban el privilegio. Suite privada: un espacio de confort que comparte con un invitado.

Estos beneficios cambian la estrategia de la semana y generan tensiones entre los cuartos Día y Noche, cuyo antagonismo es cada vez mayor.