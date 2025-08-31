Eliminado 5 de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la gala EN VIVO?

En la semana 5 de 'La Casa de los Famosos' entre los que quedaron nominados están Dalilah Polanco, Mariana Botas y Alexis Ayala. (Foto: corporate.televisaunivision.com/press)

Termina la quinta semana en La Casa de los Famosos México y lo hace con la gala donde uno de los habitantes se despide de la competencia y se queda en el camino de llegar a la gran final.

En la placa de nominados de La Casa de los Famosos México hay 5 habitantes del Cuarto Noche en riesgo de salir contra solo dos del Cuarto Día, listado de donde sale el nombre del próximo expulsado.

El quinto habitante en salir de la competencia, se despide en medio de los conflictos que existen entre las dos habitaciones generadas por la convivencia entre ellos, por ejemplo, las quejas de Mariana Botas contra Alexis Ayala por sus respuestas en el posicionamiento o el caso de la supuesta agresión contra Abelito en la fiesta luego de los jaloneos con Shiky Clement.

El expulsado de este 31 de agosto se suma a la lista de eliminados de La Casa de los Famosos México, donde se agregó recientemente Priscila Valverde luego de subir al carrusel con ‘El Guana’.

Priscila Valverde fue la cuarta eliminada de 'La Casa de los Famosos México' 2025. (Foto: www.lacasadelosfamososmexico.tv)

¿Quiénes son los nominados de la semana 5 de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

La placa de nominados de la semana 5 en la temporada 3 del reality show se armó con una dinámica distinta a las ‘tradicionales’.

En esta ocasión, dos participantes de La Casa de los Famosos México 2025 (Alexis Ayala y Facundo) eligieron a dos de sus compañeros para sumar o restarles puntos con una ruleta.

Después de que el exintegrante de Solo para mujeres restó 1 punto a Mariana Botas y 3 a Facundo, quienes quedaron en riesgo de salir fueron los siguientes:

Abelito

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Aarón Mercury

Dalilah Polanco

Mariana Botas

Mar Contreras

¿Quién obtuvo la salvación de la quinta semana de ‘LCDLF México’?

Shiky Clement, líder de LCDLF México en la semana 5, mantuvo la salvación luego de vencer a Alexis Ayala y a Aldo de Nigris.

Previo a la fiesta del pasado viernes, el influencer le regresó ‘el favor’ a Facundo y decidió quitarlo de la placa de nominados para asegurar su estadía una semana más.

Shiky Clement es el líder de la semana 5 en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Facebook/ 'La Casa de los Famosos México')

¿Dónde ver al eliminado 5 de ‘La Casa de los Famosos México’ 3?

La transmisión de La Casa de los Famosos México 3 en vivo durante la gala de eliminación está a cargo del canal Las Estrellas en TV abierta y en la plataforma VIX Premium, donde se requiere de una suscripción con costo.

En caso de no contar con acceso a ninguna de las opciones anteriores, puedes estar al pendiente de las publicaciones en las redes sociales oficiales del reality show.

Finalmente, en El Financiero Entretenimiento, se comparten actualizaciones en tiempo real de los momentos más destacados de la gala.

¿A qué hora ver EN VIVO la quinta gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’?

La gala de eliminación de La Casa de los Famosos México tiene como conductora principal a Galilea Montijo.

El inicio del reality show está programado para las 20:30 p.m. del tiempo del centro de México, sin embargo, en la pregala, transmitida por VIX a las 20:00 p.m., comparten lo más destacado de la semana.

Galilea Montijo es la conductora principal de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro.com).

¿Cómo votar por los nominados de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

Las votaciones en La Casa de los Famosos México están a cargo del público, quien decide al participante que se mantiene en la competencia.

Para ayudar a tu habitante favorito de la tercera temporada del reality show, debes seguir los siguientes pasos:

Accede al sitio web oficial http://www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota.

Selecciona la casilla del habitante al que deseas apoyar.

Haz clic en la opción ‘enviar voto’ y listo.

Es importante destacar que la votación no está disponible todo el tiempo; los horarios son específicos por día (todos los horarios se encuentran en el tiempo del centro de México):

Miércoles: Desde el final de la gala de nominación hasta el cierre de la postgala.

Jueves: Desde el inicio de la pregala a las 21:30 p.m. hasta medianoche.

Viernes: Desde las 21:30 p.m. hasta el final de la fiesta temática.

Domingo: Inicia en la pregala a las 20:00 p.m. hasta el anuncio del cierre de votaciones, justo antes de revelar al eliminado.

Los suscriptores de VIX Premium cuentan con el beneficio de votar 10 veces por los nominados de LCDLF al día, mientras que los usuarios generales pueden emitir su voto una vez al día.