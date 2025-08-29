Aldo de Nigris y Alexis Ayala retarán a Shiky por la salvación en ‘LCDLF’: Hora y dónde ver EN VIVO el duelo

Esta semana una ruleta modificó las votaciones en ‘La Casa de los Famosos’ México, dejando a ocho nominados en total. (Foto: corporate.televisaunivision.com/press)

¿Quién ganó el duelo de salvación en La Casa de los Famosos México 2025? Luego de que una ruleta modificó el rumbo de las nominaciones, se llevó a cabo uno de los momentos más esperados de la semana: el reto por la salvación.

A diferencia de semanas anteriores, en esta ocasión serán dos concursantes, Aldo de Nigris y Alexis Ayala, quienes retarán al líder de La Casa de los Famosos México: Shiky, quien por el momento conserva el poder de la salvación.

Los tres habitantes de La Casa de los Famosos México se preparan para un enfrentamiento que podría cambiar el rumbo del juego, en especial, luego de que se redistribuyeron los cuartos.

¿Quién ganó la salvación en ‘La Casa de los Famosos’ este 28 de agosto?

La gala de salvación inició con la prueba llamada “Ranas saltarinas”, en la que los concursantes debían colocar la mayor cantidad de ranas sobre lirios, para ello se dividieron a los participantes en tres equipos.

Los finalistas de esta dinámica fueron Aldo de Nigris, Mariana Botas y Dalílah Polanco. Finalmente, Aldo se impuso al lograr más aciertos, lo que lo convirtió en el primer retador contra Shiky.

Sin embargo, los habitantes se llevaron una sorpresa: Aldo no sería el único en enfrentarse a Shiky. A través de un sorteo con cajas ciegas, Alexis Ayala y Facundo obtuvieron pelotas doradas que les dieron acceso al reto adicional.

El segundo duelo llevó por nombre el “elevador del destino”, un juego en el que el comediante y el actor de Solo para mujeres se enfrentaron a diferentes adivinanzas. Cada que lograran descifrar una, sumaban un punto.

El marcador cerró 2-1 a favor de Alexis, quien se convirtió en el segundo retador. De esta manera, Aldo de Nigris y Alexis se medirán contra Shiky en el duelo final por el robo de la salvación.

‘La Casa de los Famosos México’: ¿Dónde ver EN VIVO el duelo por la salvación?

El duelo final en el que los tres famosos buscarán quedarse con la salvación se llevará a cabo hoy, viernes 29 de agosto de 2025. El reto se realizará previo a la fiesta que tiene lugar cada fin de semana.

Fecha : 29 de agosto de 2025

: 29 de agosto de 2025 Hora : 22:00 horas (tiempo del centro de México)

: 22:00 horas (tiempo del centro de México) Dónde ver: Canal 5 y ViX

Este duelo es muy importante, debido a que Aldo de Nigris ha manifestado su intención de salvar a Mar Contreras en caso de conseguir la victoria, aunque todo se definirá esta noche.

Una vez que se conozca quién ganó la salvación, el habitante revelará a cuál de sus compañeros sacará de la placa de eliminación y finalmente comenzará la fiesta del viernes.

¿Quiénes están nominados en ‘La Casa de los Famosos’?

La quinta gala de nominación en La Casa de los Famosos México 2025 trajo consigo nuevas reglas, ya que la producción integró una ruleta de modificación que alteró la votación final, lo que derivó en una placa con ocho nominados.

Durante la dinámica, Alexis Ayala y Facundo fueron seleccionados para utilizar la ruleta, la cual les dio el poder de modificar puntos de los nominados. En el caso de Alexis, restó un punto a Mariana Botas, quien hasta ese momento acumulaba 3.

La nominación de 'La Casa de los Famosos México' integró la ruleta que suma o resta puntos. (Foto: Cuartoscuro/lacasadelosfamososmexico.tv)

Ese movimiento fue decisivo, ya que con el ajuste, todos los habitantes con 2 puntos quedaron automáticamente en la lista de nominados. Al cierre de la gala, Galilea Montijo fue la encargada de revelar a los nominados, quienes fueron: