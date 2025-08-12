¿Por qué Aldo de Nigris, habitante de ‘LCDLFM’, se retiró del futbol? Jugaba en la segunda de Rayados

Aldo Tamez, líder de la semana actual de ‘La Casa de los Famosos México’, dejó el futbol hace algunos años sin lograr debutar en la Liga MX. Sobrino de Poncho de Nigris y también de sus hermanos ‘Tano’ y Aldo, el joven influencer fitness emocionaba a los aficionados de Rayados de Monterrey como quien continuaría con la dinastía familiar en el futbol.

Antionio ‘Tano’ de Nigris fue un delantero que debutó en primera división con el Monterrey y se ganó a la afición. Jugó 81 partidos y anotó 36 goles. Sus buenas actuaciones lo llevaron a Selección Mexicana, en donde jugó 17 partidos y marcó 4 goles. Sin embargo, Toño murió en 2009, a los 31 años, cuando militaba en el AE Larisa de Grecia en un duro capítulo para la familia.

Tras él, surgió la figura del hermano de Toño, Aldo de Nigris Guajardo, quien se convirtió en un auténtico ídolo de la ‘Pandilla’. Tras no hallar oportunidades en Monterrey, debutó con Tigres pero regresó a los Rayados años después para tomar revancha. Honrando la figura del ‘Tano’ con títulos, Aldo metió 83 goles en 232 partidos y es el actual cuarto mejor romperredes en la historia del club.

El legado de Aldo de Nigris incluye 2 títulos de liga, 3 Concachampions y una Copa MX con un equipo de época donde hizo dupla en la delantera con el histórico Humberto ‘Chupete’ Suazo bajo la dirección de Víctor Manuel Vucetich. Además, con la Selección Mexicana hizo 9 goles en 28 partidos y ganó una Copa Oro.

El nombre de ‘Aldo (Tamez) de Nigris’, hijo de la hermana de Poncho de Nigris, Leticia, emocionaba a la fanaticada de los Rayados con verlo un día en la cancha como sus tíos; sin embargo, se quedó en el camino demostrando que el apellido no garantiza el futuro en el deporte, como le pasó a Santiago, hijo de Rafa Márquez, que se retiró del futbol a los 22 años sin debutar el Liga MX.

Poncho de Nigris defendió a su sobrino Aldo por una broma pesada que le hizo Facundo. (Cuartoscuro / TelevisaUnivision) (Cuartoscuro / TelevisaUnivision)

¿Por qué Aldo Tamez De Nigris dejó el futbol antes de debutar?

Entre los 13 y 14 años, Aldo Tamez asegura que su tío, Aldo De Nigris, lo veía muy motivado con la idea de dedicarse al futbol, por lo que le consiguió una visoría, se quedó a prueba con el equipo y se incorporó a las fuerzas básicas de los Rayados “como cualquier morro que va a probarse”, contó en entrevista para Radames Comedy.

Aldo cumplió los procesos en divisiones inferiores como la Sub-18 y Sub-20, para posteriormente incorporarse en la segunda división de los Rayados de Monterrey. Sin embargo, terminaron con el equipo y él, de 19 años, se quedó sin equipo de futbol. “Se deshicieron de todos los equipos de segunda división de Rayados, de Tigres, de América y entiendo... de todos los clubes de México que tenían segunda división, corrieron a todos”.

Tras esto, tuvo la opción de irse a otros equipos de la segunda división, como Tlaxcala, pero ya no filiales de equipos en primera; además, pudo jugar en la segunda de Estados Unidos o la primera de Costa Rica. Pero, ante la falta de opciones prometedoras en el futbol, prefirió desistir. “Tenía esas como opciones pero nada formal”.

Con este contexto, pensó que sería una mejor idea centrarse en sus estudios. Fue entonces cuando le llegó una beca del Tec de Monterrey: “Yo dije: aprovecho la beca, quiero estudiar (...) no estoy jugando en segunda, también hay que ser un poco realistas con eso”.

Actualmente, Aldo Patricio, primo de Aldo Tamez, sigue como parte de las divisiones inferiores (Sub-19) de los Rayados y podría ser el próximo ‘de Nigris’ en portar las rayas azul y blancas del Monterrey.