Tabla general y de goleo tras J4 del Apertura 2025 Liga MX: Pachuca va con paso perfecto

Tras cuatro jornadas disputadas, la pelea por el liderato y por el título de goleo en el Apertura 2025 se intensifica: Pachuca está en la cima con paso perfecto, lo siguen de cerca Tigres, Toluca y Monterrey; mientras que figuras como Ángel Sepúlveda (Cruz Azul) brillan en la tabla de anotadores.

El campeón Toluca, del entrenador argentino Antonio Mohamed, venció este lunes por 0-2 al Juárez FC y saltó al tercer lugar de la tabla de posiciones con nueve puntos, tres menos que el líder Pachuca.

Pachuca goleó el sábado 0-3 al Atlas y mantuvo el liderato con paso perfecto en cuatro partidos. Consecuencia del resultado, los ‘Rojinegros’ despidieron a su entrenador Gonzalo Pineda.

Los Tuzos le sacan tres unidades de ventaja a los Tigres UANL que el viernes aventajaron por 7-0 al Puebla, con goles de Ozziel Herrera, Diego Laínez, los argentinos Juan Brunetta y Angel Correa, Diego Sánchez y el francés André Pierre Gignac, además de un autogol del chileno Nicolás Díaz.

Después de cuatro jornadas, los Rayados de Monterrey del defensa español Sergio Ramos, vencedores este lunes por 1-3 al León, aparecen en el cuarto escaño con los mismos puntos de Tigres y Toluca.

Este lunes, el Cruz Azul superó por 1-2 al San Luis con anotaciones del argentino Rodolfo Rotondi y Angel Sepúlveda; los celestes aparecen en el quinto escaño con ocho unidades, las mismas del América, sexto lugar, que el sábado le ganó por 1-0 al Querétaro.

Con su gol, Sepúlveda quedó solo como líder de los anotadores con cinco dianas, una más que el argentino Germán Berterame, del Monterrey.

Tabla General Apertura 2025: Posiciones tras la Jornada 4 de la Liga MX

¿Cómo va la tabla de goleo del Apertura 2025?

Tras la jornada 4, Ángel Sepúlveda, delantero de Cruz Azul, se mantiene como líder absoluto de goleo con 5 anotaciones en apenas 342 minutos disputados, promediando un gol cada 68.40 minutos. Su eficacia frente al arco ha sido clave para que La Máquina escale hasta el quinto puesto de la clasificación.

En el segundo lugar aparece Germán Berterame (Monterrey) con 4 goles, mientras que la tercera posición la comparten Jonathan Ozziel Herrera (Tigres) y Helinho (Toluca), ambos con 3 tantos.

Resultados de la Jornada 4 del Apertura 2025

En otros resultados, el domingo el chileno Bruno Barticcioto anotó un penal para darle al Santos Laguna del entrenador español Francisco Rodríguez un triunfo por 1-0 sobre las Chivas de Guadalajara; el español Rubén Duarte convirtió un gol de cabeza para darle a los Pumas UNAM un empate 1-1 con el Necaxa. En el otro duelo de la fecha cuatro, el sábado el colombiano Nicolás Benedetti anotó dos goles y le dio al Mazatlán un empate 2-2 con Tijuana.

Tigres 7 - 0 Puebla

América 1 - 0 Querétaro

Mazatlán 2 - 2 Tijuana

Atlas 0 - 3 Pachuca

Pumas 1 - 1 Necaxa

Santos 1 - 0 Chivas

León 1 - 3 Monterrey

Juárez 0 - 2 Toluca

Atlético San Luis 1 - 2 Cruz Azul

Partidos de la Jornada 5 del Apertura 2025 en la Liga MX: fechas y enfrentamientos

El Apertura 2025 se reanuda el próximo fin de semana con la quinta jornada del torneo: