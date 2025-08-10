¿Está en México? La historia de Ryan Wedding: de atleta olímpico a narcotraficante buscado por el FBI

James Wedding es uno de los 10 más buscados por el FBI (Fotoarte: El Financiero /Créditos: state.gov/ Foto generada mediante IA: Gemini).

El exatleta olímpico y narcotraficante Ryan James Wedding pasó de representar a su país deportivamente a liderar una violenta red internacional de narcotráfico, de acuerdo con el FBI, y actualmente se cree que milita en territorio mexicano.

Hoy, Ryan Wedding figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, que ofrece una recompensa histórica de 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Las autoridades estadounidenses acusan al exatleta olímpico como esponsales por tráfico de cocaína, fentanilo, metanfetamina, homicidios y tentativa de asesinato.

Ryan Wedding: De los Juegos Olímpicos al narcotráfico

Ryan James Wedding nació el 14 de septiembre de 1981 en Thunder Bay, Canadá. Con apenas 20 años, compitió en la prueba de eslalon gigante paralelo pero no dio los mejores resultados, puesto que terminó en el puesto 24 en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, de acuerdo con el registro de Ryan Wedding los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, su carrera deportiva se desmoronó rápidamente y fue reemplazada por una vida ligada al crimen. En 2006, la Policía Montada de Canadá lo investigó en Maple Ridge, Columbia Británica, por cultivar grandes cantidades de marihuana.

Ryan James Wedding ha sido visto al menos dos veces en la CDMX desde el año pasado. (state.gov)

Dos años después, en 2008, fue arrestado al intentar comprar cocaína a un agente encubierto en Estados Unidos, ante lo que lo condenaron en 2010 a cuatro años de prisión.

Lejos de rehabilitarse, Wedding escaló en el mundo del narcotráfico tras su liberación. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, organizó el transporte de cientos de kilos de cocaína desde Colombia, pasando por México, hacia Estados Unidos y Canadá.

Ryan Wedding, ¿operó con protección del CJNG y el Cártel de Sinaloa?

Las investigaciones apuntan a que Wedding opera bajo la protección del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa. Su segundo al mando, Andrew Clark, fue detenido en México el 8 de octubre de 2024 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025.

De acuerdo con autoridades mexicanas, la red de Wedding no solo trafica cocaína, sino también fentanilo, metanfetamina y armas provenientes de Estados Unidos.

Ryan Wedding: lo acusan de asesinatos en Canadá

Wedding es señalado de ordenar al menos tres homicidios relacionados con disputas por cargamentos de droga. Entre ellos destaca un caso ocurrido en noviembre de 2023 en Ontario, donde fueron asesinados dos miembros de una familia inocente tras una confusión de identidades.

Además, en abril del año pasado, Andrew Clark y otro de los colaboradores de Wedding habrían asesinado a una persona en Ontario, Canadá.

¿Por qué creen que Ryan Wedding está en la Ciudad de México?

El FBI cree que Wedding podría estar escondido en la Ciudad de México o el Estado de México. En enero de 2024, él y Andrew Clark fueron vistos reuniéndose con un informante del FBI en un Starbucks de la capital mexicana.

Otra fotografía, incluida en su ficha de búsqueda, lo muestra con una gorra azul de los Dodgers en el Centro Comercial Santa Fe, al poniente de la capital.

Por esto, el FBI mantiene una campaña en redes sociales en español para localizarlo en la zona metropolitana de la capital mexicana. Sin embargo, “el FBI no descarta su presencia en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Honduras, Guatemala, Costa Rica u otros países”.

Ryan James Wedding en su pasado como exatleta olímpico representó a Canadá pero hoy es buscado por el FBI (olympic.ca) (olympic.ca)

Estos son los cargos que enfrenta Ryan James Wedding en EU

Un tribunal federal emitió en junio de 2024 una orden de arresto contra Wedding por “liderar una empresa criminal continua; cometer asesinatos vinculados a ella; y conspirar para poseer, distribuir y exportar cocaína”. En septiembre, les añadieron “cargos por intento de asesinato contra Wedding y Clark”

De ser capturado y declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua. Wedding, de 1.90 metros de estatura, es conocido también por varios alias: El Jefe, El Gigante, James Conrad King, Jessie King y Public Enemy.