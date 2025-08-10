Pato O’Ward en la IndyCar Portland 2025 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la carrera desde México?

Pato O’Ward larga desde la pole en la IndyCar Portland 2025. (Fotos: Mexsport / EFE).

La IndyCar 2025 llega a un momento decisivo este domingo 10 de agosto con el Grand Prix de Portland, una cita que podría coronar al español Alex Palou como tetracampeón de la categoría.

El mexicano Patricio O’Ward parte como poleman y es el único que puede retrasar el campeonato de Palou, quien actualmente lidera la clasificación con 590 puntos, seguido del piloto de Monterrey con 469 y Scott Dixon con 392. El español necesita mantener una diferencia mínima de 108 puntos al final de la prueba para asegurar matemáticamente su cuarto título, incluso sin ganar.

Alex Palou (campeón en 2021, 2023, 2024) ha ganado 8 de las 14 carreras de 2025, incluidas las emblemáticas 500 Millas de Indianápolis. La marca histórica de la IndyCar es de A.J. Foyt en 1964 (ganó 10 de 13 pruebas disputadas) y Al Unser en 1970 (venció en 10 de 18 carreras).

“El objetivo es ganar el campeonato este año, no volvernos locos y pensar: ‘Tenemos que ganar en Portland’. Pero si tenemos la oportunidad de ganarlo, vamos a intentarlo”, mencionó Palou en rueda de prensa.

Álex Palou (Chip Ganassi) busca su cuarto título en la IndyCar. (Foto: EFE).

¿A qué hora es la carrera de IndyCar en Portland HOY?

El Grand Prix de Portland arranca este domingo 10 de agosto a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Es una carrera de 110 vueltas en el Portland International Raceway, un trazado técnico con 12 curvas y una longitud de 3.1 km. La distancia total de la carrera es de 347.68 km. El circuito favorece a pilotos con precisión en frenada y buena administración de neumáticos, lo que puede jugar a favor de O’Ward si logra mantener un ritmo sólido.

Alex Palou ha ganado en Portland en 2021 y 2023, mostrando dominio en este trazado. Otros vencedores recientes incluyen a Will Power, Scott McLaughlin y Takuma Sato.

Solo quedan dos citas más: Milwaukee (24 de agosto) y Nashville (31 de agosto).

¿Dónde ver EN VIVO el Grand Prix de Portland 2025?

En México y Latinoamérica, la carrera se transmite en vivo por streaming:

ESPN y Disney+: Transmisión en vivo

Transmisión en vivo Sitio oficial de IndyCar: Tabla de posiciones en directo

Fotografía cedida por IndyCar donde aparece el piloto mexicano Pato O'Ward, de la escuadra Arrow McLaren, celebrando su victoria junto a su equipo en la primera carrera en el óvalo corto del Iowa Speedway este sábado, en Newton, Iowa. (Foto: EFE).

Parrilla de salida IndyCar Portland 2025

El danés Christian Lundgaard marcó el mejor tiempo en la sesión de clasificación, pero el compañero de O’Ward en Arrow McLaren recibió una penalización de seis puestos en la parrilla por un cambio de motor.

Lundgaard hizo un tiempo de 58.393 segundos, mientras que O’Ward se quedó a +0.141 y Palou a +0.275.

Palou se salió de la pista durante el ‘Fast Six’, la ronda donde se define la ‘pole’ y los primeros seis lugares en la parrilla, quedando relegado a la tercera fila.

O’Ward se mostró satisfecho con el resultado: “Muy contento con esta gran clasificación, vamos a salir primeros, así que es lo mejor. Este fue nuestro circuito más difícil el año pasado, así que es un gran paso adelante”.