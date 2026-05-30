¿Nació un volcán en Michoacán? Expertos de la UNAM revelan qué pasó realmente

Descartan nacimiento de un volcán en Michoacán; expertos explican el fenómeno. (Gobierno de Michoacán)

Si no es un géiser, ¿entonces qué es? Durante los últimos días, habitantes de la comunidad de El Salitre, en el municipio de Ixtlán de los Hervores, Michoacán, reportaron con asombro la supuesta aparición de un extraño fenómeno en el patio de una vivienda.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Michoacana desmintieron esta versión tras realizar estudios de campo en la zona afectada.

La madrugada del 26 de mayo comenzó a formarse una columna de vapor producto de una emanación de agua hirviendo, lo que dejó una gruesa capa de lodo en el terreno.

Inicialmente, la presencia de un fuerte olor a ácido sulfhídrico (similar al huevo podrido) y el calor extremo motivaron la movilización de elementos de Protección Civil y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

No obstante, la UNAM aclaró la verdadera naturaleza científica del evento.

Ni volcán ni géiser: UNAM explica fenómeno en Ixtlán de los Hervores

Las investigadoras señalaron que se trata de un pozo de lodo derivado de actividad hidrotermal en la zona.

Descartaron tajantemente que la comunidad estuviera atestiguando el nacimiento de un volcán o la formación de un géiser permanente.

“Estas características son incompatibles con un géiser, ya que estos expulsan de manera intermitente agua caliente y vapor debido a la acumulación de presión en conductos y cavidades subterráneas. Tampoco existe evidencia de magma ascendiendo hacia la superficie, por lo que no estamos ante el nacimiento de un volcán”, puntualizó la doctora Ruth Villanueva Estrada, investigadora de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM.

Durante la inspección de campo, las expertas identificaron un total de 11 pozas de lodo: tres ubicadas al interior de la vivienda donde se originó el reporte y ocho más en el terreno aledaño.

En estos puntos, se registraron temperaturas cercanas a los 86 °C y la emisión de gases en concentraciones bajas, tales como amoniaco, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno.

¿Qué ocasiona los pozos de lodo en El Salitre?

Este fenómeno se explica porque la comunidad de El Salitre está asentada sobre la falla de Ixtlán, dentro de la Faja Volcánica Transmexicana.

Esta estructura geológica facilita que los fluidos calientes asciendan desde la profundidad.

Ante el pánico y las noticias falsas que circularon en la región, la doctora Villanueva Estrada advirtió que la zona “tiene una historia importante de fenómenos hidrotermales y no será la última vez que suceda”, por ello exhortó a la población a crear planes de contingencia.