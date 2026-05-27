Aprueban reforma electoral en Michoacán: ¿Por qué se oponen Grecia Quiroz y el Movimiento del Sombrero?

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, acusó que la reforma electoral podría afectar directamente a las candidaturas independientes.

El Congreso de Michoacán aprobó este miércoles en lo general la reforma electoral rumbo a las elecciones de 2027, en una sesión marcada por las protestas de integrantes del Movimiento del Sombrero, quienes se manifestaron a las afueras de la sede legislativa encabezados por la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.

En medio de consignas y gritos de “¡independiente!” y “¡Carlos Manzo vive!”, el Congreso del Estado dio luz verde a las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, aunque todavía mantiene en análisis las disposiciones señaladas como un posible veto a las candidaturas independientes.

La reforma avanzó con 34 votos a favor, mientras que los únicos sufragios en contra fueron los de los diputados de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño y Grecia Aguilar, y el legislador independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla.

¿Por qué protestan contra la reforma electoral en Michoacán?

La sesión estuvo marcada por la presencia de Grecia Quiroz, viuda del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y principal rostro del llamado Movimiento del Sombrero, quien ingresó al salón de Plenos acompañada de cuatro integrantes de su movimiento, ubicados en el área destinada a invitados.

Afuera del Congreso, mientras las puertas permanecían cerradas, simpatizantes continuaban manifestándose con consignas contra la reforma electoral y en defensa de las candidaturas independientes.

El debate gira en torno a los artículos que, según los inconformes, impedirían que candidaturas independientes puedan compartir colores, símbolos, estructuras de apoyo o formas de organización política conjunta, lo que ha sido interpretado por la “sombreriza” como un intento de frenar el crecimiento del movimiento surgido tras el asesinato de Carlos Manzo.

Horas antes de la sesión, Grecia Quiroz sostuvo una reunión privada con la Junta de Coordinación Política para exigir modificaciones al dictamen, aunque el encuentro concluyó sin acuerdos definitivos.

La tensión escaló cuando el diputado Carlos Bautista Tafolla subió a tribuna para fijar su postura contra la reforma. En al menos cuatro ocasiones fue interrumpido desde los curules morenistas.

El diputado Juan Carlos Barragán, con micrófono apagado, lo cuestionó: “¿Y los celulares para cuándo?”, en referencia a los teléfonos celulares relacionados con el caso Carlos Manzo que, según el legislador independiente, permanecen bajo resguardo de Grecia Quiroz y no han sido solicitados formalmente por la Fiscalía.

Grecia Quiroz amenaza con ir a tribunales: ‘No nos van a callar’

Tras la aprobación de la reforma electoral, Grecia Quiroz, abandonó el recinto legislativo y, entre reclamos a los partidos políticos, advirtió que acudirá a tribunales para proceder en contra de las modificaciones impulsadas por el Congreso.

Quiroz manifestó su frustración por la aprobación de la reforma y acusó a los partidos de legislar para proteger sus propios intereses políticos. “La gente ya está hasta la madre”, declaró a medios y acusó que la reforma electoral representa un intento por frenar y silenciar a las candidaturas independientes desde las estructuras partidistas tradicionales.

Asimismo, sostuvo que el movimiento independiente no necesita recurrir al nombre de Carlos Manzo para mantener respaldo ciudadano, pues aseguró que el descontento social contra los partidos políticos se ha profundizado.

“No nos van a callar (...) La historia de Michoacán les cobrará la factura en el 2027”, afirmó.

Reforma electoral no elimina candidaturas independientes: Gobernador de Michoacán

Al respecto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, celebró la aprobación de la reforma electoral por parte del Congreso y aclaró que las candidaturas independientes continuarán vigentes.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal enfatizó que las candidaturas independientes se mantienen sin modificaciones en sus requisitos y que la reforma únicamente implica un reordenamiento.

“Quiero dejar muy claro: siguen existiendo las candidaturas independientes, son los mismos requisitos para las candidaturas; lo que no pueden es coaligarse o hacer candidaturas en común con otros partidos políticos, porque son candidaturas individuales. Están salvaguardadas, solo se hace un reordenamiento”, expresó.