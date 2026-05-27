‘Reforma electoral tiene dedicatoria a Carlos Manzo’: Grecia Quiroz protesta en Congreso de Michoacán

La alcaldesa de Uruapan fue recibida por Fabiola Alanís, por el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, y por coordinadores parlamentarios de las distintas bancadas. (Quadratín).

La presión política y la protesta encabezada por la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, obligaron este miércoles a la cúpula del Congreso de Michoacán a abrir una mesa de diálogo directa con el Movimiento Independiente del Sombrero, en plena discusión de la reforma electoral rumbo a 2027.

Mientras al interior del salón de plenos avanzaba la lectura del dictamen electoral, afuera del recinto legislativo decenas de simpatizantes de la Sombreriza lanzaban consignas contra diputados y partidos políticos, en rechazo al apartado que impediría a candidaturas independientes compartir símbolos, estructuras, propaganda o coordinación política común.

La tensión escaló cuando personal de seguridad cerró las puertas principales del Congreso ante el crecimiento de la protesta.

El hecho provocó la reacción inmediata del diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla, quien abandonó momentáneamente el pleno para exigir que se permitiera el ingreso de manifestantes que, afirmó, se encontraban protestando pacíficamente.

Tras dialogar con la presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora parlamentaria de Morena, Fabiola Alanís Sámano, el legislador logró un acuerdo político para permitir el acceso de una comisión representativa del movimiento.

Minutos después, el propio Bautista Tafolla acudió al acceso principal y comenzó a retirar las trancas y obstáculos colocados en las puertas del Congreso, sin oposición del personal de seguridad, pues el ingreso ya había sido autorizado.

Acto seguido ingresó Grecia Quiroz acompañada por cerca de 10 integrantes de la sombreriza y parte de sus equipos de seguridad.

La alcaldesa de Uruapan fue recibida por Fabiola Alanís, por el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, y por coordinadores parlamentarios de las distintas bancadas, en una reunión privada que al cierre de esta edición continuaba desarrollándose en las oficinas de la Junta de Coordinación Política.

La escena marcó uno de los momentos de mayor presión política en torno a la reforma electoral, pues la movilización del Movimiento del Sombrero terminó colocando a la dirigencia legislativa frente a frente con Grecia Quiroz en medio del debate legislativo.

Previo a ingresar al encuentro, la edil reiteró que la reforma tiene una dedicatoria directa contra el movimiento político surgido alrededor de Carlos Manzo.

Con información de Quadratín.