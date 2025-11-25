¿Quién es Carlos Bautista, diputado de Michoacán, que ofrece hasta 10 mil pesos por denunciar a familiares?

El diputado del Movimiento del Sombrero fue gerente comercial de MARDUK, un biofertilizante orgánico, y es socio de Grupo Oliva. (FB Alejandro Bautista).

Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, su tocayo y amigo, Carlos Bautista, propuso ofrecer hasta 100 mil pesos por denunciar a familiares que sean presuntos delincuentes.

Bautista, diputado de Movimiento Ciudadano, detalló que se darán recompensas de 5 mil y 10 mil pesos a las personas que “denuncien a familiares involucrados en robos, asaltos o delitos mayores”.

El amigo de Manzo publicó en su perfil de Facebook que no se deben proteger a los delincuentes y que el alcalde de Uruapan decía que ‘no hay que ser alcahuetes’.

“Ya no podemos seguir protegiendo a familiares que roban, asaltan, venden cosas ilícitas, mueven carros robados o están metidos con el crimen. Si queremos que regrese la paz, el primer paso empieza en casa”, asegura el legislador de Michoacán

Pero y a todo esto, ¿quién es el amigo de Carlos Manzo y legislador de Movimiento Ciudadano? Esto sabemos de él.

Él es Carlos Alejandro Bautista, que propone recompensas por denunciar a familiares delincuentes

Carlos Bautista es un diputado por Michoacán que estudió una licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales en la UNLA. También tiene una maestría en Alta Dirección de Empresas por el IPADE.

El amigo de Carlos Manzo también tiene dos doctorados:

Inclusión, Políticas Públicas e Investigación en la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados.

Eco-Educación por el Instituto Universitario Puebla.

Actualmente, es conocido también como el ‘diputado del Movimiento del Sombrero’ y fue electo por el distrito 20 Uruapan Sur para el periodo 2024-2027.

Es socio fundador de URANI Cafeterías y Heladerías, empresa que destina gran parte de sus utilidades a labores sociales y que se distingue por promover productos michoacanos.

También es fundador de La Pérgola Arte-Gastronomía-Cultura, reconocido como el primer centro cultural impulsado desde la iniciativa privada en la región, así como del Hotel Boutique Nacional Pool & Comfort, un espacio amigable con el medio ambiente.

El diputado del Movimiento del Sombrero también ha sido gerente comercial de MARDUK, un biofertilizante orgánico, y es socio de Grupo Oliva.

Impulsó proyectos como Uruapan sin baches, Uruapan sin frío —donde se reunieron más de 15 mil prendas— y Artesanos Dignos, mediante la cual gestionó más de 900 colchonetas para mejorar las condiciones de descanso de artesanos locales.

El 10 de noviembre Alejandro Bautista informó que se le asignaron 14 elementos de la Guardia Nacional para su protección, aunque aseguró que los utilizará en beneficio de la población de Uruapan.

“Me asignaron 14 personas, no sé cuánto tiempo las vaya a tener, son de la Guardia Nacional, pero quiero que se utilicen para todas ustedes”, expresó en una transmisión difundida en redes sociales.