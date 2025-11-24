‘No hay que ser alcahuetes’: Amigo de Carlos Manzo ofrece hasta 10 mil pesos por denunciar a familiares

Carlos Bautista, diputado independiente, e integrante del Movimiento del Sombrero, pide seguir el legado de Carlos Manzo. (Foto: Facebook Carlos Bautista Tafolla)

Carlos Alejandro Bautista Tafolla, amigo de Carlos Manzo, el alcalde asesinado de Uruapan, publicó una oferta para impulsar la denuncia de presuntos delincuentes involucrados en delitos comunes y graves en Michoacán.

De acuerdo con la oferta del diputado del Movimiento del Sombrero, se darán recompensas de 5 mil y 10 mil pesos a las personas que “denuncien a familiares involucrados en robos, asaltos o delitos mayores”.

“Solo no puedo. En casa empieza la paz: No protejamos delincuentes”, indica el mensaje de Carlos Alejandro Bautista Tafolla publicado en su perfil de Facebook.

Según la publicación, “Lo decía nuestro presidente Carlos Manzo (QEPD): No hay que ser alcahuetes”, agrega.

¿Cómo es el plan de recompensas por denunciar a familiares en Michoacán, según el diputado del Movimiento del Sombrero?

“Ya no podemos seguir protegiendo a familiares que roban, asaltan, venden cosas ilícitas, mueven carros robados o están metidos con el crimen. Si queremos que regrese la paz, el primer paso empieza en casa”, asegura el legislador de Michoacán

De acuerdo con su plan, las recompensas se entregarían de la siguiente forma:

Si una persona denuncia a un familiar (papá, hijo, primo, cuñado, sobrino, quien sea) ante la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, las autoridades les entregarán un número de folio oficial.

“Con ese folio me contactas y yo te voy a dar un apoyo económico por ese valor civil”:

5,000 pesos cuando sea un delito común comprobable.

10,000 pesos cuando sea un delito sumamente mayor.

De acuerdo con la publicación de Carlos Alejandro Bautista Tafolla, “todo esto se manejará con discreción y respeto, y la Fiscalía de Michoacán debe actuar con prudencia para no poner en riesgo a quien denuncia”.

El legislador michoacano concluyó su mensaje indicando: “Recuerden que es mejor visitar a un familiar en la cárcel, que en el panteón. ESTÁS A TIEMPO”.

¿Quién es Carlos Alejandro Bautista Tafolla, diputado del Movimiento del Sombrero?

Bautista Tafolla es un diputado de Michoacán que cuenta con dos doctorados: uno en Inclusión, Políticas Públicas e Investigación por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados, donde se graduó con excelencia académica en 2024, y otro en Eco-Educación por el Instituto Universitario Puebla.

Además, es Maestro en Alta Dirección de Empresas por el IPADE y Licenciado en Relaciones Comerciales Internacionales por la UNLA y la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia, España.

De acuerdo con su perfil publicado en el Congreso de Michoacán, la trayectoria profesional de Carlos Alejandro Bautista Tafolla incluye su cargo como diputado local electo por el distrito 20 Uruapan Sur para el periodo 2024-2027.

Como parte del sector privado, ha impulsado proyectos con enfoque social y cultural. Es socio fundador de URANI Cafeterías y Heladerías, empresa que destina gran parte de sus utilidades a labores sociales y que se distingue por promover productos michoacanos.

También es fundador de La Pérgola Arte-Gastronomía-Cultura, reconocido como el primer centro cultural impulsado desde la iniciativa privada en la región, así como del Hotel Boutique Nacional Pool & Comfort, un espacio amigable con el medio ambiente.

Su labor comunitaria incluye la presidencia del equipo de futbol URANI F.C., que ofrece formación integral a jóvenes mediante campañas ecológicas, becas escolares, actividades de rescate y esterilización animal, primeros auxilios y apoyo psicológico.

Bautista Tafolla ha sido gerente comercial de MARDUK, un biofertilizante orgánico, y es socio de Grupo Oliva.

El diputado del Movimiento del Sombrero se define como luchador social, activo en campañas de reforestación y en la gestión de mega donaciones de árboles. Ha impulsado iniciativas como Uruapan sin baches, Uruapan sin frío —donde se reunieron más de 15 mil prendas— y Artesanos Dignos, mediante la cual gestionó más de 900 colchonetas para mejorar las condiciones de descanso de artesanos locales.