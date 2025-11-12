‘No nos maten’: Diputado del Movimiento del Sombrero pide a ‘malosos’ de Uruapan frenar la violencia

El Movimiento del Sombrero hizo un llamado a participar en la marcha del próximo 15 de noviembre en memoria de Carlos Manzo. (Foto: FB Carlos Bautista Tafolla)

El diputado independiente de Michoacán, Carlos Bautista Tafolla, representante del Movimiento del Sombrero al cual también pertenecía el fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, hizo un llamado a la paz y a la unidad social, de cara a la marcha nacional convocada para el sábado 15 de noviembre.

En entrevista con Carmen Aristegui, el funcionario también envió un mensaje al crimen organizado y a los grupos delictivos que azotan al municipio de Uruapan, a quienes pidió detener la violencia que aqueja a esta región de Michoacán.

“Yo quisiera decirle a las personas, incluso a los malosos, que no nos maten. Estamos trabajando por tener una mejor comunidad donde haya oportunidades para todas y para todos. No puede existir un mundo de puros delincuentes, no sería sostenible”, expresó el legislador.

Diputado de ‘La Sombreriza’ invita a marcha pacífica del 15 de noviembre

Bautista Tafolla aprovechó para invitar a la ciudadanía a participar en la marcha pacífica que se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre en la Ciudad de México y otros estados del país, y en la que el grupo identificado como ‘Generación Z México’ también ha confirmado su participación.

El diputado destacó que la manifestación, convocada por el Movimiento de la Sombreriza, busca rendir homenaje a Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre durante el Festival de Velas, así como exigir paz y justicia no solo para Michoacán, sino para todo México.

“Es una marcha pacífica. Pedimos respeto por la memoria de nuestro líder y también por los monumentos históricos. Eso no le va a devolver la vida, pero sí muestra que queremos una manifestación de respeto”, añadió.

Ante las críticas y especulaciones sobre el trasfondo político de la convocatoria, Bautista Tafolla rechazó que el evento tenga fines partidistas:

“Habrá quienes lo utilicen para beneficiar a su partido político, pero nosotros no. Esta no es una cuestión partidista, es un movimiento social. Es el Movimiento de la Sombreriza (...) Esta marcha es por buscar la paz y la justicia, no nada más de Uruapan o de Michoacán, sino de todo México, comentó.

Bautista Tafolla recorre Uruapan con protección de la Guardia Nacional

El diputado también informó que actualmente cuenta con catorce elementos de la Guardia Nacional asignados a su protección, aunque aseguró que continúa recorriendo las calles como parte de su labor legislativa.

Días antes, el legislador independiente señaló que no permanecerá en oficina pese al resguardo federal y que seguirá recorriendo las colonias y comunidades del municipio. En este sentido, reconoció que podrían surgir críticas por asumir labores de proximidad ciudadana fuera de sus funciones legislativas.

“No puedo estar en una oficina sentado con la seguridad. Yo sé que mi trabajo es legislativo y les ofrezco una disculpa si ando en las colonias o en los cerros, pero es una necesidad que siento que debo atender, porque no puedo tener a elementos de seguridad aquí conmigo mientras las calles estén así (de inseguras)”, dijo.

Respecto a la designación de Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, como nueva alcaldesa de Uruapan, Bautista Tafolla recordó que fue él quien la propuso como presidenta municipal ante el Congreso de Michoacán tras el asesinato del edil.

“Para mí, la persona correcta era Grecia, porque conoce toda la estructura del movimiento y es la mejor para encabezar este proyecto”, sostuvo el diputado.