Marcha de la Generación Z en México: ¿De qué año a qué año nacieron los jóvenes que protestan?

La Ciudad de México se prepara para la marcha de este sábado 15 de noviembre de cientos de jóvenes de la Gen Z, quienes anunciaron una nueva protesta, que irá del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, de acuerdo con el grupo identificado como ‘Generación Z México’.

La protesta surgió inicialmente en respuesta a la percepción de inacción del Gobierno ante el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, además de buscar visibilizar demandas de seguridad, justicia y rendición de cuentas.

Tras las manifestaciones del pasado 8 de noviembre, los organizadores hicieron un llamado a los participantes a hacer de esta movilización nacional una marcha pacífica y respetuosa, con el objetivo de generar conciencia social sin caer en confrontaciones.

Pero, ¿quiénes son los jóvenes de la Generación Z y por qué están saliendo a las calles a protestar?

¿En qué años nacieron los jóvenes de la ‘Generación Z’?

La Generación Z está conformada por personas nacidas entre 1997 y 2012, actualmente con edades que van de los 13 a los 28 años.

Esta generación se caracteriza por haber crecido inmersa en la tecnología y las redes sociales, lo que ha facilitado su capacidad de organización a través de estos medios, al igual que la difusión de causas sociales y políticas.

Para muchos de estos jóvenes, la marcha del próximo 15 de noviembre será su primera participación en una protesta masiva. Sus organizadores subrayan que la movilización no está afiliada a ningún partido político.

“Somos jóvenes con el valor de alzar la voz por convicción, por amor a nuestra tierra, y por la esperanza de levantar un #MéxicoJusto“, se lee en una de sus publicaciones en la que reiteran que no son oposición y que tampoco reciben pago alguno.

¿Por qué protesta la Generación Z en México?

Mireya Montiel, una de las integrantes de ‘Generación Z México’, comentó en entrevista para Azucena Uresti que la marcha del fin de semana tomó fuerza debido a la indignación general tras la muerte de Carlos Manzo.

Explicó que el movimiento inició en septiembre en Nepal como una protesta de jóvenes contra la censura, luego de que el gobierno de este país anunciara su intención de eliminar algunas redes sociales, y agregó que fueron ellos quienes adoptaron la bandera del anime One Piece como estandarte.

En sus redes sociales, el movimiento ‘Generación Z México’ también ha exigido la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. No obstante, no cuentan con un desplegado de denuncias específicas contra el Gobierno.

Sheinbaum y Brugada reaccionan a la marcha de la Gen Z

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, desestimó la movilización al considerar que detrás de ella podría existir un trasfondo político.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la convocatoria en redes sociales, señalando que algunas cuentas que promueven la marcha podrían tener fines políticos y buscan generar confusión entre la ciudadanía.

“Llama la atención que esta movilización que aparece en las redes está llena de inteligencia artificial por cuentas que no tienen identidad, particularmente en TikTok y es pura inteligencia artificial”, afirmó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ del pasado 5 de noviembre.

Pese a las críticas, los organizadores de la marcha de la Generación Z insisten en que la protesta es legítima, apartidista y surge del hartazgo ciudadano frente a la inseguridad.

¿Cuándo es la marcha de la Generación Z y en qué estados se ha convocado?

La marcha organizada por el colectivo ‘Generación Z México’ se realizará el próximo sábado 15 de noviembre. La movilización partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México según la convocatoria publicada en redes.

Además de la CDMX, la protesta también fue convocada en al menos otros 24 estados de la República y más de 30 ciudades, incluyendo: