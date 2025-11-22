Revelan nuevos detalles del asesinato de Carlos Manzo: Tirador fue abatido con su propia arma

En medio de la pelea por someterlo, encontró la Pietro Beretta y le disparó, directo en el pecho. (Foto: Cuartoscuro)

Víctor Manuel ‘N’, presunto asesino de Carlos Manzo fue abatido con la misma pistola que presuntamente utilizó para asesinar al exalcalde, según los datos de prueba presentados por el Ministerio Público a la autoridad jurisdiccional.

La audiencia en desarrollo del asunto de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre en un festejo de Día de Muertos, que comenzó a las 5:30 horas, no deja de sorprender.

‘Solo una pistola se disparó ese día’

Cada nuevo dato de prueba y peritaje deja entrever toda una maquinaria del crimen organizado, pero también la eficiencia de la Fiscalía de Homicidios y de la Agencia de Investigación Criminal de resolver con base a análisis científicos.

Demetrio ‘N’, sostuvo en su declaración inicial, que el disparo a Víctor Manuel ‘N’, fue a un metro y medio de distancia, pero el peritaje científico lo contradice.

Poco antes de las 12:30 horas, el Ministerio Público informó al juez de control que el perito en balística determinó que solo una pistola fue disparada aquella noche del 1 de noviembre: una Pietro Beretta 9 milímetros, negra y con el número de serie borrado.

Según la relatoría del hecho, Víctor Manuel ‘N’, hizo un disparo inicial que le dio a un ciudadano que quería una foto con Carlos Manzo.

Después de herir al civil, Félix Alejandro ‘N’, rectificó la puntería.

Se acercó un poco más a Manzo, y disparó seis veces con 1.5 segundos de diferencia entre cada disparo. Luego soltó el arma.

Al verse rodeado por la policía, aparentemente dio batalla. Se defendió y fue entonces que presuntamente Demetrio ‘N’, el policía de confianza de Carlos Manzo le disparó, pero no fue a un metro y medio de distancia, aseguró el abogado de la Fiscalía.

En medio de la pelea por someterlo, encontró la Pietro Beretta y le disparó, directo en el pecho.

Víctor Manuel ‘N’, no tuvo oportunidad de salvar la vida, porque tampoco le permitieron a los paramédicos darle atención prehospitalaria, reveló el Ministerio Público Litigante.