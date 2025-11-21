Detienen a escoltas de Carlos Manzo: ¿De qué se les acusa y qué relación tienen con el asesinato?

¿De qué se les acusa a los escoltas de Carlos Manzo y qué relación tienen con el asesinato? (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Morelia.- Siete policías municipales de Uruapan fueron detenidos para ser sometidos a investigaciones por el homicidio del edil Carlos Manzo, ocurrido el primero de noviembre.

Los uniformados se encontraban en la Casa de la Cultura de la Perla del Cupatitzio cuando fueron arrestados.

Los policías fueron sometidos y esposados, para luego ser trasladados a la ciudad de Morelia.

Los detenidos serán interrogados para saber si tienen vínculos con el homicidio del presidente de Uruapan.

¿De qué se les acusa a los escoltas de Carlos Manzo?

Hasta el momento, la Fiscalía estatal dijo que a los policías se les acusa de omisión en el marco del asesinato de Manzo.

En tanto, la noche del jueves, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Jorge Armando ‘N’, ‘El Licenciado’, uno de los presuntos autores intelectuales de la ejecución del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

La Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso ejerció acción penal contra Jorge Armando “N”, al reunir datos de prueba objetivos, idóneos, pertinentes y científicos que lo vinculan de forma directa con la planeación y ejecución del ataque contra el alcalde.

Las investigaciones, realizadas bajo una estrecha coordinación con autoridades federales, establecieron que durante la agresión participaron tres hombres: Víctor Manuel ‘N’, identificado como agresor directo y neutralizado en el lugar de los hechos.

Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, quienes realizaron labores de seguimiento y logística. Ambos fueron encontrados sin vida el 10 de noviembre, en hechos que podrían estar relacionados con un intento de frenar el avance de las indagatorias y eliminar posibles vínculos entre los participantes.

Se encontraron indicios de que existió una coordinación paso a paso de la operación criminal y que hubo instrucciones precisas sobre el seguimiento al alcalde, sus movimientos, las rutas utilizadas y la ejecución final de la agresión.

Con base en estos datos de prueba, el Ministerio Público solicitó la respectiva orden de aprehensión ante un juez de control, la cual fue cedida y esta noche cumplimentada por personal de la FGE, SSPC y SSP. El hecho consolidó un avance significativo en el esclarecimiento del caso.

¿Dónde se encuentra detenido ‘El Licenciado’?

Bajo un operativo de seguridad interinstitucional, en el que participan también la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (SEMAR), el detenido está en traslado a un Centro Penitenciario federal para quedar a disposición del órgano jurisdiccional que lo requiere, todo ello en apego al respeto de sus derechos humanos.

Por último, la Fiscalía de Michoacán refrendó que su compromiso “es mantener una estrecha coordinación con las diversas instancias del Gabinete de Seguridad y autoridades estatales para garantizar que todas las personas involucradas en este homicidio sean llevadas ante los tribunales y se logre el pleno esclarecimiento de los hechos”.