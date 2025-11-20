‘Soy un ser humano’: Grecia Quiroz revela que Sheinbaum sintió ‘remordimiento’ por no recibir a Carlos Manzo

La presidenta Claudia Sheinbaum habría expresado remordimiento por no recibir a Carlos Manzo en vida. (Fotos: Cuartoscuro)

Grecia Quiroz todavía dudaba si presentarse o no a la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Era la una de la mañana cuando ya había avisado que no asistiría. El enojo, la confusión y un duelo todavía reciente pesaban más que cualquier protocolo.

Minutos después, sin embargo, comenzó a analizar los escenarios. “Por lo menos voy a ir para reclamarle”, recuerda. Ese impulso —una mezcla de dolor y coraje— terminó llevándola al encuentro con la mandataria a solo unos días del asesinato de su esposo y alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Cuando llegó, lo dijo sin rodeos: no tenía ganas de estar ahí. “Para mí esta reunión es demasiado tarde”, afirmó frente a la presidenta. “Cuántas veces se lo pidió, cuántas veces se lo exigió... No le hicieron caso”. Aun así, aseguró que acudió para exigir justicia y claridad sobre lo ocurrido.

La presidenta la escuchó en silencio. Y entonces, según relató Quiroz en entrevista con Adela Micha, Sheinbaum hizo una confesión que no esperaba escuchar: “Dice, soy un ser humano y pues no te voy a mentir, sí pasó por mi cabeza ese remordimiento de por qué no lo recibí”, recordó que le dijo la mandataria.

Quiroz cuenta que no respondió de inmediato. Guardó silencio, recordando cuántas veces Manzo solicitó una reunión, en transmisiones en vivo, entrevistas y visitas a la Cámara. “Fueron varios llamados”, enfatizó.

Grecia Quiroz, hoy alcaldesa de Uruapan, mantiene vigente la demanda de esclarecer el caso de Carlos Manzo. (Facebook Grecia Quiroz)

Cuestionó a Sheinbaum sobre la fallida protección a Manzo

Durante la reunión, asegura, Sheinbaum se mostró empática y atenta. No hubo reclamos ni justificaciones. “Me miraba a los ojos”, señala Quiroz, quien agregó que la presidenta fue quien solicitó verla a través de un enlace gestionado por Juan Manzo, hermano de Carlos y funcionario estatal.

Pero llegar a ese encuentro no fue sencillo. Quiroz explica que dijo “sí” y “no” en repetidas ocasiones. La duda la consumía: el enojo, la rabia, el duelo. “Tenía tantas cosas en la cabeza… decía: voy, no voy, ¿para qué?, ¿qué le voy a decir?”

Incluso hoy, asegura, el coraje no se ha ido. “Ellos sí pudieron haber hecho algo”, dice al referirse a las autoridades federales encargadas de proteger a Carlos Manzo, quien contaba con elementos de la Guardia Nacional.

Sobre el operativo que las autoridades han defendido como “suficiente”, Quiroz aseguró que si este no hubiera fallado, Carlos estaría vivo.

Para ella, la distancia en la que operaban los elementos de seguridad es una de las principales dudas. Señala que desde que se incorporaron a la protección de Manzo, siempre se mantuvieron alejados. No sabe si esa instrucción provenía de los mandos o del propio funcionario.

“Se me vienen tantas cosas a la cabeza que prefiero bloquear mi mente”, admitió. El duelo y la incertidumbre continúan pesando, pese a que la reunión con la presidenta abrió un canal directo para exigir justicia.

Grecia Quiroz, quien el pasado 6 de noviembre asumió como nueva alcaldesa de Uruapan, insiste en que no está sola en esa demanda y asegura que no dejará de buscar la verdad sobre lo ocurrido con su esposo, Carlos Manzo.