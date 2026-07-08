Caso Rubén Rocha: Esto es todo lo que la SRE hará público

El gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, fueron señalados por EU de presuntos vínculos con el narcotráfico.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio marcha atrás, parcialmente, a la decisión de mantener en reserva por cinco años la información relacionada con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición presentadas por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez.

La decisión se produjo luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyera a la Cancillería transparentar la información relacionada con estos casos, tras las críticas que generó la reserva de los documentos relacionados con las comunicaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

¿Qué información sobre Rocha Moya hará pública la SRE?

De acuerdo con la Cancillería, se transparentará la información relacionada con las peticiones de detención provisional con fines de extradición realizadas por el gobierno estadounidense.

Esto significa que podrán conocerse los documentos que legalmente sean públicos sobre las solicitudes formuladas por Estados Unidos y la actuación de las autoridades mexicanas respecto de dichas peticiones. La medida responde a las solicitudes de acceso a la información presentadas sobre este caso y, según la dependencia, busca fortalecer la transparencia.

En su mensaje, la SRE señaló:

“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y en atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la SRE transparentará dicha información (...) Nuestro compromiso es con la transparencia”.

¿Qué documentos seguirán bajo reserva?

Sin embargo, la apertura de esta información no será total.

La Secretaría precisó que continuarán reservadas las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales, debido a que, por su naturaleza, forman parte de procedimientos protegidos por la legislación mexicana y por los compromisos internacionales en materia de cooperación entre Estados.

Estas notas diplomáticas son los documentos oficiales mediante los cuales ambos gobiernos intercambian comunicaciones dentro de un procedimiento judicial o de extradición, por lo que la dependencia considera que su difusión podría afectar el desarrollo de los procesos en curso.

¿Qué ha dicho la FGR sobre la investigación contra funcionarios mexicanos?

Este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que la carpeta de investigación sobre el caso de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios acusados por EU continúa abierta y que, hasta ahora, no existen pruebas suficientes que permitan cumplir con el estándar probatorio que exige la legislación mexicana.

La institución explicó que la investigación se inició a partir de la solicitud de detención provisional enviada por Estados Unidos y que lo que actualmente se indaga son los hechos señalados en esa petición.

“No ha habido pruebas concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano”, indicó la Fiscalía.

Asimismo, informó que las diligencias han sido exhaustivas e incluyeron entrevistas ministeriales a las diez personas señaladas, la recepción de reportes e informes, además de la recopilación de nuevos datos de prueba.