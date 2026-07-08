Se buscan mujeres en TI: postúlate a una beca en línea con beneficios internacionales

Las becas para estudiar en línea que ofrecen beneficios internacionales se han vuelto la vía más accesible para dar el salto.

El sector tecnológico experimenta un momento de alta demanda y empresas de todos los tamaños buscan especialistas en inteligencia artificial, desarrollo de software y ciberseguridad. Sin embargo, se enfrentan a un problema ya que el talento calificado escasea.

El reporte ETTO 3Q 2026 de ManpowerGroup revela que el 65 por ciento de los empleadores en México reporta dificultades para encontrar al talento especializado que necesita, mientras el sector de Tecnología y Servicios de TI registra una Tendencia Neta de Empleo del 20 por ciento.

Para quien ya trabaja en TI, esa brecha puede convertirse en una oportunidad profesional gracias a que especializarse abre la puerta a mejores salarios y puestos de liderazgo.

En este contexto, las becas para estudiar en línea que ofrecen beneficios internacionales se han vuelto la vía más accesible para dar el salto. A diferencia de un posgrado tradicional, esta alternativa permite especializarse mientras se trabaja y se suman credenciales que se reconocen mucho más allá de las barreras de México.

Y no solo eso, se proyecta que el mercado de la educación superior digital en el país seguirá creciendo durante la próxima década, impulsado por la necesidad de actualización constante en áreas técnicas.

¿En dónde me puedo postular a una beca en línea para profesionalizarme en TI?

En México existen alternativas que se adaptan a las necesidades e intereses de los profesionistas de TI. Una de ellas es UDAVINCI, una universidad 100 por ciento en línea reconocida por la SEP, con más de 20 años formando profesionistas y una oferta de 30 programas oficiales y más de 400 cursos de educación continua.

La institución forma parte de EDUCA EDTECH Group, un grupo educativo internacional especializado en formación digital que opera en varios países como España, Colombia, Estados Unidos y México, y aporta el respaldo de la certificación europea. Esta alianza es la que permite combinar validez oficial mexicana con un componente formativo de alcance global dentro del mismo programa.

Para los profesionistas de TI, las becas para estudiar en línea que ofrece UDAVINCI reducen el costo de un posgrado, dado que las maestrías en tecnología suelen incluir una especialización con título propio europeo y una certificación de inglés. El resultado es un perfil que las empresas leen como competitivo en cualquier mercado laboral, no solo en el nacional.

¿Tienen validez oficial estos estudios?

De acuerdo con la propia universidad, todos los programas de UDAVINCI cuentan con validez oficial de la SEP y con opción a equivalencia en Estados Unidos.

Este punto es decisivo, ya que una beca pierde sentido si el título no se reconoce. Por eso conviene confirmar siempre el RVOE y los convenios antes de inscribirte.

Al respecto, Mercedes Poiré, Vicerrectora de UDAVINCI, explica que el hecho de que los programas tengan reconocimiento de validez oficial (RVOE) garantiza la pertinencia de los contenidos y, sobre todo, la actualización pedagógica y tecnológica de los mismos en México. Adicionalmente, los hace susceptibles de convalidación en otros países.

“En el caso puntual de Estados Unidos, todos los programas oficiales que se ofrecen en UDAVINCI son convalidables, de manera que si el estudiante quiere trabajar allá o continuar con estudios de posgrado, puede hacerlo, enriqueciendo de manera sustancial su perfil profesional”.

¿Qué beneficios obtienes al especializarte con una beca para estudiar en línea?

En el caso de las becas que ofrece UDAVINCI, además del plan de estudios, sumas cursos profesionales diseñados para construir un CV de alto impacto y acceso a tecnologías de clase mundial, como Cisco Networking Academy (NetAcad).

Para un especialista en redes o ciberseguridad, esa práctica con herramientas reales marca la diferencia frente al resto de los candidatos. A ello se añade la especialización con título propio europeo, que aporta una capa internacional difícil de igualar con un posgrado local.

Una de las mayores ventajas es que, al ser en línea, podrás estudiar a tu ritmo desde donde quieras y acceder al campus virtual intuitivo cuando lo necesites. A esto se suma PHIA, la inteligencia artificial propia de UDAVINCI que acompaña a los estudiantes durante toda su carrera.

Otro de los beneficios es que los tiempos son acotados. Las maestrías en tecnología se cursan en torno a 15 meses con titulación directa, mientras que la licenciatura y el doctorado toman 36 meses (tres años). Gracias a esa duración, el retorno de la inversión llega pronto, lo que resulta atractivo para los profesionistas que no quieren detener su trayectoria durante años.

Si requieres conocer los programas disponibles de licenciaturas, maestrías, doctorados y educación continua, así como sus planes de estudio, consúltalos aquí: https://becasenlinea.udavinci.edu.mx/

¿Para quién están pensadas?

Las becas para estudiar en línea que ofrece UDAVINCI están pensadas principalmente para el profesionista que ya pertenece al sector de TI y quiere dar el siguiente paso en su carrera profesional.

Por ejemplo, un ingeniero de software que busca liderar proyectos, el analista que apunta a un puesto directivo o el especialista que necesita actualizarse en inteligencia artificial.

Apostar por este camino de especialización es altamente rentable. Para muestra de ello, en Estados Unidos, un mercado de referencia, la firma de consultoría Robert Half documentó que las vacantes de inteligencia artificial, machine learning y ciencia de datos crecieron 163 por ciento en un año, y las de seguridad informática, 124 por ciento. Justo las áreas donde un perfil certificado marca la diferencia.

Si tu meta es crecer sin pausar tu vida laboral, las becas con beneficios internacionales de UDAVINCI son un punto de partida realista y a tu alcance.

¿Qué programas cubre la beca y cuáles son los requisitos para aplicar?

La convocatoria de UDAVINCI ofrece una beca del 80 por ciento sobre el costo del programa y está limitada a un máximo de 50 lugares, así que el cupo es reducido.

El apoyo aplica para:

Licenciatura en Ing. en Sistemas Computacionales

Licenciatura en Ing. en Seguridad Informática

Licenciatura en Ing. en Software

Maestría en Inteligencia Artificial

Maestría en Seguridad Informática

Maestría en Sistemas Computacionales

Doctorado en Sistemas Computacionales

Cada uno cuenta con su plan de estudios disponible para consultarse antes de postularte, de modo que elijas el programa que mejor empata con tu trayectoria.

Para participar necesitas cumplir con dos condiciones, pensadas para que la beca llegue a quienes ya trabajan en TI y están listos para especializarse:

1. Contar con certificado de estudios que acredite tu formación previa.

2. Demostrar al menos dos años de experiencia comprobable en el área, mediante currículum, constancia laboral o un documento similar.

En este sentido, el Dr. Marco Antonio Ortiz Meneses, egresado del doctorado en Sistemas Computacionales, destaca la importancia de encontrar una opción que se adecue a tus necesidades.

“No importa qué tan difícil sea, estudiar siempre retribuye lo invertido. Sí se puede: a pesar de trabajar 10 horas al día, lo logré. Estudiar de forma presencial no era una opción para mí, y en UDAVINCI encontré una universidad 100 por ciento en línea y con validez oficial, que fue lo que me permitió cumplir el sueño de estudiar mi doctorado”.

Los lugares de esta convocatoria son limitados: solo hay 50 becas del 80 por ciento disponibles. Si quieres postularte o consultar a detalle cada programa, encuentra toda la información aquí: https://becasenlinea.udavinci.edu.mx/