UNAM alerta por correos estafa: Así es cómo criminales se hacen pasar por la universidad para hacer cobros

La UNAM alertó por posibles fraudes a través de correos en los que se hacen pasar por la institución para pedir cobros por matriculación.

¿La UNAM te está cobrando por correo? ¡Ten cuidado! Ya que la Universidad Nacional Autónoma de México lanzó una alerta sobre una nueva modalidad de estafas que se realizan vía internet.

A través de sus redes sociales, la institución comentó que no envía correos ni mensajes solicitando pagos por trámites o servicios, esto con el objetivo de que la comunidad no caiga ante posibles fraudes.

La alerta se debe a que recientemente se registraron mensajes “fraudulentos”, mismos en los que los delincuentes solicitan un supuesto “cobro de matriculación” desde cuentas externas.

Según el comunicado de la UNAM, dichas cuentas y sus dominios fueron bloqueados, así como reportados para que se den de baja de internet.

“La UNAM reafirma su compromiso con la seguridad digital de la comunidad universitaria y continuará implementando acciones para prevenir y mitigar los intentos de fraude electrónico”, dijo la institución.

¿Te llegó un correo de la UNAM para cobrarte por matriculación? Esto debes hacer

Con el inicio de un nuevo ciclo escolar en la UNAM, así como la llegada de miles de nuevos estudiantes, es posible que tengas dudas sobre los correos de estafa en los que te cobran por matriculación.

Lo primero que debes saber es que, como comentó la UNAM, se trata de un fraude, ya que la institución no realiza cobranza por correo.

A pesar de que se ha solicitado la baja de las cuentas que mandan esos correos, el riesgo de fraude, especialmente en la Ciudad de México, sigue, así que si te llega alguno de esos correos sigue estos pasos: