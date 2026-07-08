Oficial: Rafa Márquez es nuevo técnico de la Selección Mexicana, ¿cuándo debuta?

Tras la eliminación de México ante Inglaterra en el Mundial 2026, es momento de tomar un nuevo rumbo. La FMF designó oficialmente a Rafael Márquez como nuevo director técnico de la Selección Mexicana, decisión con la que puso en marcha el siguiente ciclo mundialista y dio continuidad al Proyecto Deportivo 2030.

El exdefensor del Barcelona, quien fungió como auxiliar de Javier Aguirre durante el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2026, asumirá ahora el mando del equipo tricolor.

El anuncio fue realizado por el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, mediante un comunicado en el que la FMF explicó que el relevo forma parte de una transición planeada desde 2024 y agradeció al ‘Vasco’ Aguirre por el trabajo realizado durante el último ciclo mundialista.

De acuerdo con el organismo, la decisión responde a una transición institucional previamente establecida dentro del Proyecto Deportivo 2030, presentado el 1 de agosto de 2024, cuando Márquez fue incorporado al cuerpo técnico de Javier Aguirre como parte del plan para preparar a su sucesor.

¿Cuándo debutará Rafael Márquez como nuevo DT de la Selección Mexicana?

En cuanto a su debut en el banquillo, Rafael Márquez dirigirá su primer partido con la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA de septiembre y octubre de 2026, serie de encuentros amistosos cuyos rivales y sedes aún no han sido confirmados por la federación.

Rafael Márquez recibe el mando de la selección luego de que México se colocó en el top 10 del ranking FIFA tras su participación en el Mundial 2026. Además, el Tricolor se ubicó como el segundo mejor equipo del continente americano en dicha clasificación.

Las próximas competencias internacionales del cuadro azteca comenzarán en noviembre de este año, cuando dispute los cuartos de final de la Nations League 2026-2027. Posteriormente, en junio y julio de 2027, México defenderá el título de la Copa Oro.

Rafael Márquez fue la 'mano derecha' de Javier Aguirre durante el proceso rumbo al Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

FMF agradece el trabajo de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana

En el comunicado oficial, la Federación agradeció el trabajo realizado por Javier Aguirre al frente del combinado nacional y aseguró que su gestión deja bases importantes para el siguiente proceso mundialista.

La FMF describió el cambio de entrenador como una “transición ordenada” y reiteró que la continuidad del proyecto era uno de los objetivos establecidos desde la llegada de Aguirre y Márquez al banquillo nacional en 2024.

Con ello, el organismo busca mantener una línea de trabajo similar a la desarrollada durante el Mundial de 2026, ahora bajo la dirección de quien fuera capitán de la Selección Mexicana durante varios años.

Durante los tres ciclos mundialistas en los que participó, Javier Aguirre dirigió 98 partidos, con un saldo de 60 victorias, 20 empates y 18 derrotas, además de sumar 163 goles a favor y 72 en contra.

Su paso incluyó títulos como la Copa Oro 2009 y 2025, así como la Concacaf Nations League 2024-2025, resultados que la FMF destacó como parte de su legado al frente de la Selección Mexicana.

A pesar de estos resultados, Javier Aguirre no logró superar la barrera de los octavos de final como entrenador del conjunto tricolor, tras caer ante Estados Unidos en 2002, Argentina en 2010 y, más recientemente, ante Inglaterra en 2026.

Rafael Márquez tendrá sus primeras pruebas como DT de la Selección Mexicana en septiembre de 2026. (Fotografía. Cuartoscuro)

¿Cuál fue la trayectoria de Rafael Márquez como futbolista y entrenador?

Rafael Márquez construyó una de las carreras más exitosas en la historia del futbol mexicano. Con la Selección Nacional disputó cinco Copas del Mundo, conquistó la Copa Confederaciones de 1999 y levantó la Copa Oro de la Concacaf en 2003 y 2011.

A nivel de clubes, debutó con Atlas antes de dar el salto al futbol europeo con el AS Monaco, donde ganó la Ligue 1 en la temporada 1999-2000.

Posteriormente, vivió la etapa más exitosa de su carrera con el FC Barcelona, club con el que conquistó dos títulos de la UEFA Champions League, cuatro Ligas de España, una Copa Mundial de Clubes de la FIFA, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Después militó en New York Red Bulls y Hellas Verona, mientras que en México cerró su carrera con Atlas y consiguió un bicampeonato de Liga MX con León.

Tras poner fin a su etapa como futbolista, Márquez inició su preparación como entrenador en las categorías inferiores del Real Alcalá.

Más adelante asumió la dirección técnica del Barça Atlètic, filial del FC Barcelona, donde dirigió durante dos temporadas. En ese periodo, estuvo cerca de lograr el ascenso del filial catalán a la Segunda División del futbol español.

En agosto de 2024 dejó el conjunto catalán para integrarse al cuerpo técnico de Javier Aguirre como técnico auxiliar de la Selección Mexicana, función que desempeñó durante todo el proceso hasta la reciente eliminación que impidió al conjunto tricolor avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.