Fitch da razón a Sheinbaum: EU renovará T-MEC antes de 2036... pero será menos favorable para México

EU justificó no renovar el T-MEC por los déficits comerciales que tiene con México y Canadá.

Es probable que Estados Unidos renueve el T-MEC con México y Canadá antes de que culminen las revisiones anuales en 2036; sin embargo, el nuevo acuerdo podría ser menos favorables para nuestro país, advirtió Fitch Ratings.

La calificadora consideró que no sorprendió a nadie la decisión de Estados Unidos de no renovar el acuerdo comercial el pasado 1 de julio, lo que si bien no implica una cancelación, sí fomenta la incertidumbre comercial.

“Es improbable que Estados Unidos abandone el bloque comercial; sin embargo, las negociaciones podrían ser prolongadas y complicadas. De alcanzarse un acuerdo, este podría ser menos favorable para México y Canadá”, consideró.

Fitch recordó que México ya inició conversaciones bilaterales con Estados Unidos y la próxima reunión es el lunes 20 de julio en la CDMX. La Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard ha enfatizado que su prioridad es eliminar los aranceles que impuso Trump al acero, aluminio y el sector automotriz mexicanos.

Fitch agregó que el proteccionismo de Estados Unidos ha afectado a algunos sectores y ha incrementado la incertidumbre que pesa sobre la inversión. “Por lo tanto, el statu quo sigue representando un escenario complejo para ambos países”.

Estados Unidos es el principal socio comercial de México, ya que representa cerca de 80 por ciento de sus exportaciones. Así, precisó que las reacciones del mercado también anticipaban el escenario de no revisión el pasado 1 de julio.

“Ni los bonos soberanos mexicanos ni el peso mostraron movimientos significativos atribuibles al anuncio”, finalizó.

Sheinbaum confía en que habrá renovación del T-MEC

Claudia Sheinbaum remarcó que “en cualquier momento” puede acordarse una renovación dentro de los próximos 10 años de revisiones del T-MEC.

“El tratado se mantiene como estaba establecido por los próximos 10 años. Lo que puede ocurrir por los próximos 10 años es que los tres países nos pongamos de acuerdo para alargar otros 16″, puntualizó en la ‘mañanera’ de este 8 de julio.

Sheinbaum negó que haya incertidumbre para los empresarios luego que el Gobierno de Donald Trump optara por la no renovación del T-MEC.

“La mayor incertidumbre habría derivado del retiro de Estados Unidos del tratado, cosa que es lo que nos ha preocupado desde que se inició la actual administración. Ese escenario veo que ya no es lo que debemos esperar, lo que debemos esperar es otra cosa”, subrayó Marcelo Ebrard, secretario de Economía, a inicios de este mes.

Jamieson Greer, representante comercial de EU, señaló que un factor que influyó en la no renovación del T-MEC fue el déficit comercial que su país tiene con México y Canadá.

Los déficits comerciales de bienes con México y Canadá aumentaron en mayo, al igual que el déficit con China. El desequilibrio con Vietnam, uno de los principales beneficiarios del traslado de cadenas de suministro desde que comenzaron las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China durante el primer mandato de Trump, también se amplió.

Con información de Bloomberg