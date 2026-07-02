Empresarios, ‘satisfechos’ con Sheinbaum por negociación del T-MEC: ‘Fue firme y amable con Trump’

Luego de que el Gobierno del presidente Donald Trump rechazara renovar el T-MEC y solicitara revisiones anuales, el sector empresarial en México parece estar satisfecho por las negociaciones del equipo de Claudia Sheinbaum.

En entrevista rediofónica, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), fue cuestionado sobre el papel del Gobierno de la presidenta Sheinbaum en materia del T-MEC.

“Sí, hemos tenido esta comunicación cercana con el Gobierno, nos parece que la postura de la presidenta, de la doctora Claudia Sheinbuam de ser firme pero al mismo tiempo cordial y relajada, ha permitido tener una relación con el presidente Trump que le da una ventaja a México”, destacó Medina Mora,

Agregó que la serenidad de Sheinbaum en cuanto a la relación con Trump es algO que ido rindiendo frutos, ya que incluso hoy en día se tienen condiciones preferenciales que da el T-MEC.

También dijo que desde su lado, harán su trabajo. “En el sector privados nos enfocaremos a que todo aquello que cumpla reglas de origen tenga cero arancel”, finalizó.

¿Qué pasó con la revisión del T-MEC del 1 de julio?

Fue el miércoles 1 de julio cuando Estados Unidos informó que no se extendería el T-MEC en automático por 16 años más y que se activaría el mecaniso de revisiones anuales.

Por ello, a partir del 20 de julio inicia negociaciones entre los países. Fue la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR) quien informó que Washington “no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual”, en la reunión trilateral de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC.

Tras las nuevas noticias, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el escenario ya era esperado por el Gobierno mexicano y subrayó que el tratado mantiene plenamente su vigencia hasta 2036.

“El tratado sigue vigente hasta 2036. Nos vamos a un proceso de revisión anual”, afirmó. También insistió en que insistió en el hecho de que Washington no haya avalado la renovación automática no implica un abandono del acuerdo.

“Si Estados Unidos quisiera salir, ya lo habría hecho. No hay ningún impedimento. Entonces, no quiere salirse”, afirmó.