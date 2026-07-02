Ricardo Anaya advierte que Morena ‘fracasó’ en la negociación del T-MEC por sus ‘narcopolíticos’

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, prevé negociaciones muy complejas año con año sobre el T-MEC (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO)

La oposición en el Senado afirmó que Estados Unidos se negó a extender el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) a 16 años, y optar por revisiones anuales, por el narcogobierno de Morena.

“Detrás de este fracaso de negociación del gobierno mexicano está lo que todos conocemos: el narcogobierno de Morena.

“El gobierno de Estados Unidos tiene pruebas. Ha acusado formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros cercanos colaboradores suyos, y el gobierno mexicano ha tomado la decisión de defender al narcogobernador. Esto ha generado molestia en Estados Unidos y explica parte de este fracaso rotundo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio”, afirmó Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN.

Oposición augura negociaciones complejas para el T-MEC

Consideró que las revisiones anuales solo darán ventaja a Estados Unidos. “El gobierno de Estados Unidos puso sobre la mesa su queja ya tradicional en términos de déficit comercial, y por la asimetría en el tamaño de las economías, lo que esperamos es que sean renegociaciones muy complejas, año con año, donde Estados Unidos, con mucha ventaja, le pueda ir ganando terreno al gobierno mexicano”.

Resaltó que no hay peor enemigo para la inversión que la incertidumbre, que será la principal consecuencia de esta decisión de Donald Trump. Aunado a que pegará a los empleos, aclaró.

Llamó al gobierno a que corrija, pues si insiste en defender a “narcogobernadores” no solo se afecta la seguridad sino la economía.

Consideró pertinente que se llame a comparecer a Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

Alejandro Moreno, senador y presidente del PRI, atribuyó la decisión “al deterioro de la confianza que este gobierno ha provocado”.

Destacó que el problema no será para Morena sino para “millones de empresarios, trabajadores, productores y familias que dependen de una economía fuerte”.

Clemente Castañeda, coordinador de MC, coincidió con la visión de que el tema de seguridad influyó.

“Para nadie es un secreto que parte de lo que Estados Unidos exige en todo este proceso es seriedad del gobierno mexicano para enfrentar, entre otros, el combate a la delincuencia organizada. Y ahí, hay que aceptarlo, México ha quedado a deber muchísimo y de eso se está aprovechando Estados Unidos”.