Revisión del T-MEC: ¿Cuánto ha crecido el déficit comercial de EU con México?

El déficit comercial de Estados Unidos con México alcanzó en 2025 su nivel más alto del que se tenga registro, al ubicarse en 196 mil 913 millones de dólares, un incremento anual de 14.8 por ciento, cifra que se ha convertido en uno de los principales argumentos de la administración estadounidense para rechazar la renovación automática del T-MEC y exigir un nuevo esquema de revisiones anuales.

La decisión fue formalizada este 1 de julio por el gobierno de Estados Unidos, donde el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, confirmó que Washington no renovará el acuerdo por otros 16 años “en su forma actual” y buscará que México y Canadá transiten a un mecanismo de revisión anual, al considerar que persisten desequilibrios comerciales que afectan a la economía estadounidense.

Las cifras del Buró del Censo de Estados Unidos muestran que el saldo deficitario pasó de 171 mil 491 millones de dólares en 2024 a 196 mil 913 millones en 2025, es decir, un aumento de 25 mil 422 millones de dólares en apenas un año.

¿Por qué incrementó el déficit de comercio entre México y EU?

El crecimiento de las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense fue el principal factor que impulsó el aumento del déficit. Durante 2025, México vendió bienes por 534 mil 874 millones de dólares, un aumento anual de 5.8 por ciento, mientras que las compras mexicanas de productos estadounidenses ascendieron a 337 mil 960 millones de dólares, apenas 1.17 por ciento más que un año antes.

En conjunto, el comercio bilateral prácticamente alcanzó los 873 mil millones de dólares, lo que permitió que México se consolidara por tercer año consecutivo como el principal socio comercial de Estados Unidos, al concentrar 15.6 por ciento de todo el intercambio comercial estadounidense con el mundo.

No obstante, durante el primer trimestre de 2026 comenzaron a observarse señales de moderación en el desequilibrio comercial. Entre enero y marzo, el déficit estadounidense con México se ubicó en 44 mil 762 millones de dólares, una reducción anual de 5.3 por ciento.

El ajuste obedeció a que las importaciones mexicanas provenientes de Estados Unidos crecieron a un ritmo mayor que las exportaciones nacionales. Mientras las compras de México aumentaron 11 por ciento, hasta 93 mil 269 millones de dólares, las ventas mexicanas al mercado estadounidense avanzaron 5.1 por ciento, para alcanzar 138 mil 31 millones de dólares.