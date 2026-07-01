Producción petrolera de México, tiene buenas posibilidades de crecer con inversión privada: Carlos Slim

El empresario afirmó que el país aún cuenta con recursos energéticos abundantes, aunque advirtió que la falta de exploración y el déficit de inversión en infraestructura limitan el crecimiento. (Foto: Cuartoscuro)

El potencial petrolero de México permanece vigente pese al intenso aprovechamiento de los yacimientos durante las primeras décadas del siglo XXI, afirmó Carlos Slim Helú, presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso, quien afirmó que el país enfrenta un rezago en la exploración de reservas ubicadas a mayor profundidad.

“Pese a que en México, se sobre explotó el petróleo de forma exagerada en el inicio del Siglo XXI, aún hay de forma abundante, pero aún no realizamos exploración a alta profundidad”, afirmó el empresario, quien detalló que el país aún dispone de importantes recursos petroleros.

Slim también pide aumentar inversión en infraestructura

El hombre considerado como el más rico de México, vinculó este desafío con la necesidad de incrementar la inversión en infraestructura en el país, al señalar que el crecimiento económico depende de cerrar rezagos acumulados durante años en sectores estratégicos como energía, transporte, salud y servicios públicos.

“México requiere anualmente 50 mil millones de pesos en inversiones para infraestructura, debido al atraso en años previos; por ello es importante desarrollarla y financiarla”, señaló el también presidente de América Móvil.

El empresario destacó que el fortalecimiento de la infraestructura también representa una oportunidad para detonar la participación del sector privado y elevar la competitividad del país.

En este sentido, Slim aseguró que Grupo Carso mantiene una estrategia activa de inversión en proyectos hospitalarios, con el propósito de ampliar la capacidad de atención médica y contribuir al desarrollo de infraestructura social.

“En Grupo Carso estamos construyendo seis hospitales en México, además de financiar mayor infraestructura hospitalaria, como parte de nuestro compromiso de inversión en el país”, comentó el empresario durante su ponencia en el foro por el Día Internacional de las Ingenierías.