Pemex ganó más vendiendo menos petróleo: Ingresos por exportaciones crecieron 30% en mayo

Según el reporte operativo de Pemex, los ingresos por ventas petroleras tocaron su mayor nivel desde diciembre de 2024.

El alza de los precios internacionales del petróleo, impulsada por el conflicto en Medio Oriente, favoreció el ingreso de “petrodólares” a México, ya que los recursos obtenidos por exportaciones petroleras ascendieron a mil 603 millones de dólares durante mayo, un incremento anual de 30 por ciento, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con el reporte operativo de la empresa, los ingresos por ventas petroleras tocaron su mayor nivel desde diciembre de 2024.

El aumento de los ingresos petroleros respondió principalmente al encarecimiento de la mezcla mexicana de exportación y no a un mayor volumen de ventas, ya que Pemex exportó un promedio de 513.3 mil barriles diarios de crudo durante mayo, una caída anual de 23.7 por ciento.

Sin embargo, el precio promedio de exportación de petróleo crudo alcanzó los 100.7 dólares por barril en mayo, su mayor nivel desde junio de 2022, cuando el precio del oro negro también superó los 105.9 dólares por cada barril colocado en el mercado.

Pemex también mejoró su producción durante mayo, ya que logró extraer 1 millón 657 mil barriles diarios de hidrocarburos líquidos, lo que significó un incremento anual de 1.3 por ciento.

De esta manera, la producción de hidrocarburos logró anotar su mayor nivel del año, derivado, principalmente, de una estrategia de Pemex por explotar campos maduros.

Sin embargo, se prevé que a partir de junio los ingresos por exportaciones petroleras comiencen a moderarse, debido a que el precio de la mezcla mexicana de exportación ha comenzado a corregirse a la baja tras los acuerdos para restablecer la operación del estrecho de Ormuz.

El precio de la mezcla mexicana cerró la jornada del 24 de junio en 67.63 dólares por barril, cifra muy por debajo del promedio de 100 dólares observado en mayo.

Incluso, el descenso del petróleo representa un revés para las expectativas fiscales del Gobierno federal, ya que la cotización actual se encuentra 12.5 por ciento por debajo de los 77.3 dólares por barril considerados en los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027.

Nuevo cierre de Ormuz dispararía precio del petróleo

Sin embargo, el principal riesgo para el mercado sigue siendo un eventual fracaso de las negociaciones por mantener abierto el estrecho de Ormuz.

Alejandra León, directora asociada de investigación y análisis de S&P Global Commodity Insights advirtió que un nuevo cierre de Ormuz tendría consecuencias mucho más severas que las observadas durante los últimos meses, debido a que las reservas estratégicas mundiales se encuentran en niveles reducidos tras compensar la interrupción de hasta 14 millones de barriles diarios que transitaban por la zona.

“Si volvemos a cortar otra vez los 14 millones de barriles diarios que fluían ahí, yo creo que ahorita sí estaríamos entre los 180 dólares fácilmente”, estimó.

Por otra parte, Sergio Meana, business development manager para América Latina de Argus Media coincidió en que un escenario de ruptura del acuerdo podría llevar al crudo a niveles superiores a 150 dólares por barril, ya que los inventarios globales quedaron cerca de niveles críticos y gran parte de las reservas estratégicas ya fueron utilizadas para estabilizar el mercado.

“Se vería un aumento bastante fuerte en los petrolíferos, ya que el 80 por ciento del valor de los refinados depende del precio del petróleo, pero no sería el único ‘driver’ que impulsaría un incremento en los precios de estos productos”, agregó el especialista de Argus Media.

Además del impacto sobre el petróleo, los expertos alertaron que una nueva interrupción en Ormuz también afectaría el comercio global de fertilizantes, gas natural licuado y combustibles refinados, elevando las presiones inflacionarias a nivel mundial.