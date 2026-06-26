Alista el ‘Cuernavacazo’: Puebla y Morelos esperan un sábado fresco con cielo nublado

En la ciudad de Puebla, se anticipa una mínima de 13.7°C y una máxima de 21.3°C. (Foto: Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un sábado 27 de junio con clima fresco y cielo cubierto para Puebla y Morelos.

Se esperan temperaturas máximas que no superarán los 21.3°C en la región, acompañadas de vientos ligeros. Las condiciones serán propicias para lluvias intermitentes.

¿Qué temperaturas esperan Puebla y Morelos este sábado?

En la ciudad de Puebla, se anticipa una mínima de 13.7°C y una máxima de 21.3°C. El viento soplará suave a 6 km/h y el cielo estará cubierto. El centro de la capital poblana marcará alrededor de 19.7°C, manteniendo un clima fresco durante el día.

Cuernavaca, en Morelos, experimentará temperaturas entre 12.3°C y 20.0°C. El viento se mantendrá en 4 km/h y el cielo también estará cubierto.

El ambiente será ligeramente más cálido que en Puebla. La capital morelense registrará cerca de 19.8°C.

¿Hay probabilidad de lluvias en Puebla y Morelos?

Cholula, en Puebla, tendrá valores de 13.3°C a 21.0°C, con vientos de 5 km/h. Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula registrarán temperaturas cercanas a los 19°C.

El cielo cubierto dominará, indicando un día fresco similar al resto de la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que las lluvias esperadas pueden traer descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible granizo.

Esto podría causar aumento en ríos, deslaves e inundaciones, reduciendo la visibilidad. Se recomienda tomar precauciones.

¿Cómo estará el clima en la próxima semana en la zona?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 21 de julio: Máxima de 22°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Sábado 22 de julio: Máxima de 21°C, Mínima de 15°C, Cielo cubierto, viento de 6 km/h.

Domingo 23 de julio: Máxima de 21°C, Mínima de 13°C, Cielo cubierto, viento de 6 km/h.

La tendencia general para los próximos días muestra un patrón de cielos cubiertos y temperaturas frescas.

Las máximas se mantendrán alrededor de los 21°C y las mínimas en torno a los 13°C a 15°C. Se aconseja estar atento a las actualizaciones del clima por posibles cambios. La probabilidad de lluvias persistirá.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Puebla y Morelos?

Ante las condiciones de cielo cubierto y posibles lluvias, es importante llevar un paraguas o impermeable al salir.

Aunque las temperaturas no son extremas, se sugiere hidratarse bien. Evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad de lluvia y viento es crucial para la seguridad.

Para el sábado, se recomienda vestir ropa abrigadora, pero ligera, en capas, para adaptarse a las variaciones del día. Un suéter o chamarra será útil.

Es esencial revisar las condiciones del tráfico antes de salir debido a posibles encharcamientos en las vías principales de Puebla y Morelos.

¿Dónde consultar fuentes oficiales del clima?

Para información detallada y actualizada, se recomienda consultar los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las alertas de Protección Civil de Puebla y Morelos.

Estas instituciones ofrecen los datos más precisos para planificar el día y tomar medidas preventivas. La información oficial es clave.

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