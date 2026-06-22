Clima en Nuevo León: ¿Lluvia o calor? Así estará la temperatura este martes 23 de junio

Así estará el clima en Nuevo León este martes 23 de junio.

El clima en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, será soleado y cálido este martes 23 de junio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cielos despejados. Las temperaturas variarán entre los 17.3°C de mínima y 36.3°C de máxima. No se espera lluvia en la región.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en la zona de Monterrey?

En Monterrey, la capital del estado, la temperatura mínima será de 18.3°C y la máxima alcanzará los 32.7°C. El viento soplará a 12 km/h con condiciones despejadas. Actualmente, la temperatura se sitúa alrededor de los 29.7°C en distintas zonas de la ciudad.

Mientras tanto, en San Pedro Garza García, las temperaturas estarán entre 17.3°C y 31.3°C, con vientos de 11 km/h. Por su parte, Guadalupe registrará una mínima de 18.7°C y una máxima de 33.7°C, con vientos de 12 km/h. Ambas ciudades mantendrán cielos despejados.

(Centro Nacional de Previsión del Tiempo)

¿Habrá lluvias o cambios en las condiciones de Nuevo León?

La ciudad de Apodaca será la más cálida de la zona, con una mínima de 20.3°C y una máxima de 36.3°C. Aquí, el viento será más fuerte, alcanzando los 19 km/h. En general, toda la región metropolitana tendrá cielos despejados, sin probabilidad de lluvias.

Las condiciones atmosféricas en Nuevo León se mantendrán estables durante el día, sin alertas por clima extremo. No se prevén chubascos ni tormentas, lo cual permitirá realizar actividades al aire libre con normalidad. El viento ligero predominará en la mayoría de los municipios.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Nuevo León?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Monterrey es el siguiente:

Martes 23 de junio: Máxima de 32°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 14 km/h.

Miércoles 24 de junio: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 11 km/h.

Jueves 25 de junio: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 10 km/h.

La tendencia para los próximos días indica la continuidad de estas condiciones de clima seco y soleado. Las temperaturas máximas se mantendrán por encima de los 30°C, mientras que las mínimas rondarán los 18°C. Se espera que el viento sea ligero, lo que favorece un ambiente estable.

¿Cómo protegerse del calor en las ciudades de Nuevo León?

Ante las temperaturas elevadas, es crucial mantenerse bien hidratado. Se recomienda beber abundante agua, incluso si no se siente sed. Evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, generalmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, es una medida preventiva.

También es aconsejable usar ropa ligera de colores claros y protegerse con sombreros o gorras, además de aplicar protector solar. Se sugiere buscar lugares con sombra y, si es posible, limitar la actividad física intensa al aire libre durante el mediodía y la tarde.

Fuente: CONAGUA.

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