Clima en Puebla y Morelos: martes 23 de junio con cielos nublados y lluvias dispersas

Así está el clima para Puebla y Morelos para la semana del 22 de junio.

El clima en Puebla y Morelos para este martes 23 de junio presentará cielos mayormente nublados y temperaturas frescas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias y vientos moderados en la región centro del país. Estas condiciones son causadas por un canal de baja presión y la entrada de humedad desde el océano Pacífico.

¿Qué temperaturas esperan Puebla y Morelos mañana martes?

En la ciudad de Puebla, se espera una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 22.7°C. Actualmente, la capital poblana registra 19.8°C. Los municipios de Puebla como la capital verán estas temperaturas. La región experimentará un ambiente templado.

Cuernavaca, en Morelos, tendrá temperaturas entre 12.3°C y 22.7°C, con un valor actual de 20.8°C. Para Cholula, en Puebla, las mínimas serán de 10°C y las máximas de 21°C. Santa Isabel Cholula marca 18.9°C y San Andrés Cholula 19.5°C.

¿Lloverá este martes en Puebla y Morelos?

La probabilidad de lluvia será alta en ambas entidades, con cielos nublados dominando el día. Un canal de baja presión sobre el interior del país, junto a la onda tropical número 8, ocasionará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el centro y oriente.

El viento en la ciudad de Puebla soplará a 8 km/h, mientras que en Cuernavaca será más ligero, de 3 km/h. En Cholula, el viento alcanzará los 7 km/h. Estas condiciones atmosféricas, sumadas a la inestabilidad y el ingreso de humedad, mantendrán la probabilidad de lluvias.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos el resto de la semana?

El pronóstico para los próximos tres días en la región es el siguiente:

Martes 23 de junio : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h. Miércoles 24 de junio : Máxima de 22°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 22°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h. Jueves 25 de junio: Máxima de 21°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días indica una ligera baja en las temperaturas máximas, aunque las mínimas se mantendrán estables alrededor de los 11°C. Los cielos seguirán nublados y la probabilidad de lluvias persistirá. Se recomienda estar atento a las actualizaciones del SMN.

¿Cómo protegerse de las condiciones climáticas?

Ante la presencia de lluvias y vientos, se aconseja conducir con precaución y reducir la velocidad. Es importante mantenerse hidratado y, si hay periodos de sol, usar protector solar. Evite zonas propensas a inundaciones y no intente cruzar corrientes de agua.

Para quienes realicen actividades al aire libre, se sugiere posponerlas o tomar medidas de resguardo. Llevar un paraguas o impermeable será útil. También se recomienda asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento en patios o balcones.

¿Hay alertas climáticas en Puebla y Morelos?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Puebla y Morelos son las fuentes oficiales para mantenerse informado. Aunque no se han emitido alertas extremas específicas, se pide a la población seguir sus comunicados y tomar precauciones generales por las lluvias.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.