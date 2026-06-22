‘Te recuerdo a García Luna’: Ariadna Montiel ‘le tira’ a Maru Campos por pedir que entreguen a Rocha Moya

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, se lanzó contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de que la mandataria estatal exigiera que el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea puesto a disposición de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Ariadna Montiel cuestionó la autoridad moral de la panista para hablar sobre seguridad y soberanía, al acusarla de promover la intervención extranjera en México y de encabezar uno de los estados con mayores índices de violencia.

“¿Cómo te atreves a querer dar lecciones de seguridad y soberanía después de que promueves la intervención extranjera, tienes a Chihuahua dentro de los estados con mayor violencia y abandonas el gobierno por dos semanas, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones durante todo tu gobierno?”, escribió en su red social X.

La también exsecretaria de Bienestar reprochó a Maru Campos sus constantes viajes al extranjero y aseguró que estos superan sus recorridos por los municipios más pobres de la entidad.

“Suman más tus viajes al extranjero que tus visitas a los municipios más pobres del estado”, agregó.

Montiel elevó el tono de sus señalamientos al acusar a la gobernadora de actuar en contra de la soberanía nacional y la comparó con el expresidente Felipe Calderón, a quien señaló de haber impulsado políticas de seguridad que favorecieron la injerencia extranjera.

“Después de querer entregar la patria y someternos a un país extranjero, como lo hizo Felipe Calderón, no tienes calidad moral para emplazar a nuestra presidenta”, sostuvo.

Ariadna Montiel ‘recuerda’ a Maru Campos la condena de Genaro García Luna

También recordó la condena contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón, para responsabilizar a los gobiernos panistas de pactar con grupos criminales.

“Te recuerdo que fue García Luna quien, durante los gobiernos panistas, pactó con el crimen organizado, con una estrategia que, a todas luces, solo nos trajo más violencia”, afirmó.

Montiel aseguró que las críticas de Morena hacia Campos obedecen a la defensa de la soberanía nacional y del Estado de derecho, por lo que calificó a la gobernadora como una “traidora a la patria”.

“Porque defendemos la aplicación de la ley y el Estado de derecho en nuestro país, afirmamos que eres una traidora a la patria, pues promoviste la violación de nuestra soberanía”, expresó.

Finalmente, la funcionaria cerró su mensaje con una advertencia dirigida a la oposición. “Que les quede claro: vamos a defender la soberanía de nuestra patria frente a lo más rancio del conservadurismo hipócrita que representas”.