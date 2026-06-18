Felipe Calderón lanza alerta desde España: ‘Estamos educados para diferenciarnos y quizá para odiarnos’

Felipe Calderón dijo que el objetivo es que la sociedad no se pueda entender. (Foto: @FelipeCalderon)

El expresidente de México, Felipe Calderón, advirtió desde España sobre los riesgos de la polarización social y política, al señalar que las sociedades actuales están siendo educadas para dividirse en lugar de entenderse.

Calderón sostuvo que la polarización avanza en distintos países y amenaza la convivencia democrática durante su participación en el congreso La oportunidad del futuro, organizado por la Fundación Ibercaja en Zaragoza.

“En la sociedad actual estamos educados para diferenciarnos, no entendernos y, quizás, odiarnos”, afirmó el exmandatario mexicano al participar en un debate sobre democracia, tecnología y desafíos globales.

El exfuncionario mexicano aseguró que la polarización suele construirse a partir de “medias mentiras” y llamó a fortalecer la educación de niños y jóvenes para que aprendan a distinguir información veraz y desarrollen un criterio propio.

‘El objetivo es que la sociedad no se pueda entender’, asegura Felipe Calderón

Felipe Calderón también expresó preocupación por el impacto de las redes sociales, la inteligencia artificial y los algoritmos en la vida pública, al advertir que pueden ser utilizados para profundizar divisiones sociales y debilitar las instituciones democráticas.

Como ejemplo, mencionó la presunta intervención rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, cuyo objetivo, dijo, no habría sido favorecer a un candidato en particular, sino dividir a la sociedad estadounidense.

Según Calderón, estrategias similares se observaron durante el proceso del Brexit en Reino Unido y el plebiscito de paz en Colombia. “El objetivo es que la sociedad no se pueda entender”, afirmó.

El expresidente señaló que en México también se han registrado intentos por fomentar la confrontación entre distintos sectores sociales. Aseguró que durante los últimos años hubo esfuerzos para dividir a la población entre “ricos y pobres, empresarios y trabajadores, españoles y mexicanos”.

“Reventar la capacidad de entendimiento social y civil beneficia a los autócratas”, sostuvo.

Calderón también criticó al populismo, al considerar que ofrece respuestas simples a problemas complejos, y defendió la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas, el Estado de derecho y el uso responsable de la tecnología.

Finalmente, afirmó que América Latina enfrenta una decisión clave sobre su futuro político y subrayó que la convivencia democrática solo será posible con instituciones sólidas y autoridades comprometidas con la legalidad.