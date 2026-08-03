Robert Lighthizer pide renovar el T-MEC: ‘Paralizar economía de México sería muy malo para EU’

Robert Lighthizer fue uno de los arquitectos del T-MEC en el primer mandato de Donald Trump.

Robert Lighthizer, exrepresentante Comercial de Estados Unidos y principal arquitecto del T-MEC durante el primer mandato de Donald Trump, defendió la continuidad del acuerdo comercial con México y Canadá al considerar que provocar un deterioro económico en México sería contraproducente para los propios intereses estadounidenses.

Aunque reconoció que el tratado requiere modificaciones para reducir el déficit comercial de Estados Unidos con México, fortalecer el contenido regional y disminuir la dependencia de insumos chinos, sostuvo que cancelar el acuerdo o adoptar medidas que “paralicen” la economía mexicana representaría un error estratégico.

“Creo que deshacerse de todo el acuerdo sería un error y, probablemente, políticamente tendría un costo demasiado alto frente a los beneficios”, afirmó durante un podcast en Foreign Affairs.

Pese a las diferencias existentes, Lighthizer se mostró optimista sobre el desenlace de la revisión del tratado. Consideró que existen negociadores con suficiente capacidad política para alcanzar un entendimiento y destacó tanto al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, como al secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard.

“Me cuesta trabajo creer que no puedan resolverlo. Tiene que haber cambios, pero creo que las partes llegarán a un acuerdo”, afirmó. Incluso elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien describió como “una de las líderes mundiales más inteligentes en el escenario actual”.

Lighthizer sostuvo que Estados Unidos mantiene un déficit comercial “bastante grande” con México, situación que, desde su visión, debe corregirse sin afectar la integración económica de Norteamérica.

“Con respecto a México, tenemos que encontrar distintas maneras y los aranceles serán parte de ello para reducir ese déficit comercial sin paralizar su economía, porque paralizar la economía mexicana también sería muy malo para Estados Unidos”, señaló Lighthizer.

Explicó que ambos países comparten intereses económicos, geográficos y sociales que no existen con otros socios comerciales. “Nosotros, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, tenemos un interés directo en la prosperidad de México. Y México tiene un interés en nuestra prosperidad. Hay un vínculo por la frontera, la cultura, la migración y muchas otras razones”, afirmó.

(El Financiero)

Recomiendan incrementar el contenido regional para negociación del T-MEC

Para el exrepresentante comercial, la renegociación del T-MEC debe centrarse en incrementar tanto el contenido regional como el contenido estadounidense dentro de las manufacturas producidas en Norteamérica.

A su juicio, una parte importante del déficit con México proviene de que numerosos productos exportados desde territorio mexicano incorporan componentes originarios de China y otros países asiáticos.

“Necesitamos que México compre más productos de Estados Unidos. También necesitamos más contenido mexicano en los bienes que llegan desde México, porque en muchos casos no tienen suficiente contenido mexicano”, indicó.

Añadió que fortalecer las reglas de origen y revisar el concepto de transformación sustancial permitiría reducir la dependencia de insumos chinos sin romper las cadenas regionales de suministro.

No obstante, reconoció que parte del crecimiento del comercio bilateral obedece al traslado de inversiones desde China hacia México, fenómeno que, desde la óptica estadounidense, sí resulta positivo.

“Si una planta sale de China y se instala en México, el déficit con México aumenta y el déficit con China disminuye. Eso sí está en el interés de Estados Unidos”, explicó.

Sobre el tema, Daniel Becker, CEO del Grupo Financiero Mifel, dijo recientemente que el avance de las negociaciones confirma que Washington no busca desmantelar el T-MEC, sino redefinir las condiciones de la integración regional.

“Para México, el balance inmediato es razonablemente constructivo”, señaló en redes sociales, y consideró que EU busca fortalecer la integración bajo criterios de seguridad económica y reducción de la dependencia asiática.