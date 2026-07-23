‘Avanzamos en revisión del T-MEC’: Sheinbaum se reune con Jamieson Greer, representante comercial de EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este jueves que sostuvo una reunión en el Palacio Nacional con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en la que ambos registraron avances en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y otros acuerdos bilaterales.

“En Palacio Nacional nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos”, escribió Sheinbaum en una breve publicación en redes sociales.

El texto fue acompañado de varias imágenes en las que se aprecia a ambos líderes conversando mientras caminan por el Palacio Nacional, en una reunión en la que estaban otros funcionarios de ambos países.

El encuentro formó parte de la visita de Greer a México, donde participó en las negociaciones encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), quienes desde el martes mantuvieron reuniones técnicas con autoridades mexicanas.

Horas antes de la reunión, la presidenta había explicado que el encuentro no sería un hecho aislado, sino parte de un proceso de diálogo permanente entre ambos Gobiernos para preparar la revisión del tratado comercial.

“Ha habido mucho trabajo, o sea, no es una reunión aislada. Es parte de una serie de reuniones que ha tenido la Secretaría de Economía y el equipo que nombramos también para apoyar a la Secretaría de Economía”, declaró.

Asimismo, señaló que la conversación con Greer permitiría evaluar el estado de las negociaciones y conocer de manera directa la posición estadounidense.

“Es como una evaluación de hasta dónde vamos, qué es lo que proponen ellos, hasta los tiempos. Entonces, poder tener un poco más de información de manera directa de cómo se está planteando esta revisión que estamos haciendo”, expuso.

Las reuniones de esta semana abordaron asuntos como los aranceles al acero y al aluminio, la industria automotriz, la seguridad económica, los temas laborales, la agricultura y los servicios de pagos electrónicos.

Sheinbaum también adelantó que durante el encuentro expondría la postura del Gobierno mexicano respecto al cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, luego de que legisladores estadounidenses cuestionaran que México no ha entregado los volúmenes de agua comprometidos.

Sobre la posibilidad de nuevos aranceles estadounidenses bajo la Sección 301 de la legislación comercial, la mandataria reiteró que México ha presentado sus argumentos para evitar nuevas medidas y que espera la decisión de Washington.

La tercera ronda de conversaciones del T-MEC es la primera desde que Estados Unidos decidió no extender automáticamente el T-MEC por otros 16 años y optó por un esquema de revisiones anuales hasta 2036.

El Gobierno mexicano busca que estas evaluaciones se limiten a verificar el cumplimiento del acuerdo y no se conviertan en renegociaciones periódicas, además de preservar el acceso preferencial que permite que cerca del 85 % de las exportaciones mexicanas ingresen al mercado estadounidense sin aranceles.