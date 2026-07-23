¿De qué murió Bruno Betancor, futbolista uruguayo de 22 años?

El futbolista uruguayo Bruno Betancor murió a los 22 años. Fue campeón del torneo Apertura con el Club Atlético Peñarol en 2023 y pasó por Peñarol, Everton de Chile, Rentistas, Cerro y Al-Ain, entre otros equipos, antes de llegar a su última institución, Deportivo Italiano.

“Nuestro jugador Bruno Bentancor, o mejor conocido como ‘Bola’, acaba de fallecer (...) Bola, vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club. Y como dirías vos, primo, ‘hay que ver’”, anunció en un comunicado Deportivo Italiano.

Tras conocerse el deceso, Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y varios clubes publicaron mensajes de condolencias.

“El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año”, expresó el Aurinegro.

En tanto, Club Atlético Cerro manifestó “su profundo pesar” por el fallecimiento y señaló que Betancor “supo vestir y defender con compromiso” los colores de esa institución.

Centro Atlético Fénix, club donde el futbolista se formó en sus divisiones inferiores, también expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos.

¿Qué pasó con Bruno Betancor?

Deportivo Italiano informó que Betancor falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Días antes de su muerte, Betancor había viajado a Buenos Aires para realizar una prueba en Deportivo Riestra, club en el que finalmente no fue incorporado.

De acuerdo con Clarín, durante su estadía, cámaras de seguridad lo registraron llevándose indumentaria deportiva de otros jugadores del plantel. La situación se resolvió sin intervención judicial luego de que el futbolista pagó el valor de los elementos retirados y el club decidió no presentar una denuncia.

Tras ese episodio, Betancor regresó a Uruguay para reincorporarse a Deportivo Italiano.

¿Quién fue Bruno Betancor?

Bruno Betancor nació en Montevideo el 18 de diciembre de 2003. Se formó en las divisiones inferiores de Fénix y en 2022 pasó a las formativas de Peñarol.

Debutó en Primera División con el plantel principal de Peñarol el 25 de marzo de 2023 ante Liverpool, en el Torneo Apertura, bajo la dirección técnica de Alfredo Arias.

Durante esa temporada disputó 14 partidos oficiales con el Aurinegro, con un saldo de cuatro triunfos, tres empates y siete derrotas, y fue dirigido también por Darío Rodríguez y Diego Aguirre. Su último partido con Peñarol fue el 16 de diciembre de 2023, ante el mismo rival, en la final del Campeonato Uruguayo.

En 2024, Betancor fue cedido a préstamo al Everton de Chile, club en el que marcó el único gol de su carrera profesional. Tras seis meses en el fútbol chileno, tuvo una nueva cesión con Rentistas, de la Segunda división uruguaya.

Al finalizar ese préstamo dejó de pertenecer a Peñarol y fichó por Cerro, con el que disputó cuatro partidos antes de sumarse al Al-Ain, de Emiratos Árabes Unidos.

En febrero de 2026 regresó a Uruguay para jugar en Cerrito, club que rescindió su contrato un mes después. Deportivo Italiano, de la Primera división C del fútbol uruguayo, fue su último club.

Con información de EFE.