¿T-MEC traerá inversión a México? Ebrard explica qué ajuste habrá en el acuerdo para los próximos 10 años

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, celebró que el gobierno de Donald Trump no optara por abandonar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que esa decisión reduce la incertidumbre en torno al acuerdo comercial.

Reiteró que el tratado permanecerá vigente hasta 2036. Explicó que los tres países únicamente deberán atender algunos temas que preocupan al gobierno estadounidense, como el déficit comercial con sus socios. En ese contexto, anticipó un incremento de las inversiones hacia México.

“La mayor incertidumbre habría derivado del retiro de Estados Unidos del tratado, cosa que es lo que nos ha preocupado desde que se inició la actual administración. Ese escenario veo que ya no es lo que debemos esperar, lo que debemos esperar es otra cosa”, dijo durante la conferencia matutina de este jueves 2 de julio.

Ebrard subrayó que el tratado no sufrirá modificaciones inmediatas y continuará bajo las reglas actuales mientras México, Estados Unidos y Canadá avanzan en el proceso de revisión previsto en el propio mecanismo comercial.

¿Por qué México será atractivo para nuevas inversiones?

Marcelo Ebrard afirmó que la continuidad del acuerdo y la estrategia de relocalización de cadenas productivas en Norteamérica podrían traducirse en un mayor flujo de inversión hacia México durante los próximos años.

Explicó que la revisión anual del T-MEC no representa una señal de riesgo para las empresas, sino un mecanismo para resolver diferencias y fortalecer la integración económica de la región.

“Pienso que México va a tener una oportunidad muy importante estos años para aumentar su importancia y su crecimiento económico”, afirmó.

Asimismo, consideró que la estrategia de Estados Unidos para producir una mayor cantidad de bienes dentro de Norteamérica y reducir su dependencia de otras regiones abrirá nuevas oportunidades para México.

“Lo que estoy previendo es que vamos a tener más bien un flujo más grande de inversión”, sostuvo.

¿Qué sigue en la revisión del T-MEC?

Marcelo Ebrard recordó que el próximo 20 de julio México recibirá a una delegación de Estados Unidos para iniciar formalmente la primera revisión anual del T-MEC.

El secretario insistió en que la decisión de Washington de no extender, por ahora, la vigencia del acuerdo hasta 2042 responde al proceso de revisión de su política comercial internacional impulsado por el presidente Donald Trump.

“Lo que nos comunicaron ayer es: Estados Unidos no está de acuerdo en que o no plantea extender el tratado del 2036 al 2042. El tratado queda vigente de aquí a 2036 y haremos una revisión anual. (...) Estados Unidos está modificando su relación comercial con todos los países que tienen relación comercial”, afirmó.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 en sustitución del TLCAN. Aunque Estados Unidos descartó, por ahora, ampliar su vigencia más allá de 2036, el acuerdo permite que México, Estados Unidos y Canadá pacten una prórroga de 16 años en cualquier momento, siempre que logren resolver las diferencias que originan las revisiones anuales.

Con información de EFE.