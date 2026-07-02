Moody’s vuelve a elevar la calificación crediticia de Veracruz y mejora su perspectiva a positiva

La agencia Moody’s Local México volvió a elevar la calificación de emisor en moneda local de largo plazo del Gobierno de Veracruz de A.mx a A+.mx y modificó su perspectiva de estable a positiva; también, confirmó en AAA.mx las calificaciones de los 12 créditos bancarios vigentes del Estado.

La agencia explica que el incremento de la calificación responde al “fortalecimiento sostenido en sus indicadores financieros”, mientras que la perspectiva positiva refleja la expectativa de que el Estado continúe registrando “un nivel de liquidez robusto, junto con resultados operativos y financieros positivos”.

Asimismo estima además que durante 2026 y 2027 Veracruz mantendrá balances operativos y financieros positivos, mejorará gradualmente su posición de liquidez y podrá incrementar la inversión en obra pública sin deteriorar sus principales indicadores crediticios.

Respecto a los financiamientos contratados por el Gobierno del Estado, la agencia ratificó las calificaciones de los 12 créditos bancarios en AAA.mx, al considerar que cuentan con mecanismos de respaldo y niveles de cobertura que garantizan una alta capacidad para el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

La mejora representa un reconocimiento a la estrategia financiera impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García, orientada al saneamiento de las finanzas públicas mediante una administración responsable de los recursos, el control del endeudamiento y el fortalecimiento de la capacidad financiera del Estado.

De igual manera fortalece el perfil financiero de Veracruz y refrenda la confianza de los mercados e instituciones financieras en la capacidad del Estado para mantener finanzas públicas estables, con un manejo responsable de sus recursos y una adecuada capacidad de pago.