Anuncia Rocío Nahle García estrategia integral para sanear finanzas municipales

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, encabezó la Primera Reunión Regional de Trabajo para el Saneamiento Financiero Municipal.

Boca del Río, Ver., viernes 24 de abril de 2026.– El Gobierno del Estado iniciará el proceso para liquidar la deuda de bursatilización municipal adquirida en 2008, como parte de una estrategia integral orientada a liberar recursos para obra pública y servicios en 199 ayuntamientos.

Por ello, la gobernadora Rocío Nahle García encabezó la Primera Reunión Regional de Trabajo para el Saneamiento Financiero Municipal, con la participación de 113 alcaldesas y alcaldes de la región centro.

“Necesitamos crecer todos. El objetivo es que los municipios cuenten con recursos para servicios y obras, en un marco de respeto a su autonomía. Vamos a avanzar juntos sin dejar a nadie atrás”, expresó.

Acompañada por el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, y el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, presentó tres líneas de acción: la reestructura de la bursatilización, la atención a créditos fiscales y la regularización de adeudos con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

El responsable de la política financiera explicó que la liquidación de la bursatilización requerirá la aprobación de los cabildos, al tratarse de un esquema que involucra a la totalidad de los municipios participantes.

Asimismo, se implementará un programa de acompañamiento para atender créditos fiscales y resolver adeudos con la CONAGUA, con el fin de reducir cargas financieras que limitan la inversión local.

La Gobernadora subrayó que esta estrategia es resultado del saneamiento previo de las finanzas estatales, mediante el cual se redujo la deuda pública, se cumplieron compromisos fiscales históricos y se ordenó el manejo financiero.

Esta reunión forma parte de tres encuentros regionales que permitirán presentar la estrategia a los 212 municipios, con próximas sedes en las zonas sur y norte.