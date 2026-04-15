Veracruz renegocia créditos: Ahorrará 155 mdp y liberará más de 18 mil mdp en participaciones

“Veracruz tiene que ocupar el lugar que nos merecemos. Somos un gran estado, con gente trabajadora, y estamos sentando las bases para que ese crecimiento se refleje en bienestar”, dijo la gobernadora. (Gobierno de Veracruz).

Veracruz renegoció dos créditos heredados con BANOBRAS y los transfirió a BBVA en condiciones más favorables, lo que permitirá disminuir el pago de intereses y liberar recursos para inversión pública, informó la titular del Ejecutivo, Rocío Nahle García.

Explicó que esta decisión forma parte de una estrategia para sanear las finanzas, “mi propósito es que, al 2030, al final de mi mandato, entreguemos un estado mucho mejor de como lo recibimos. No nos vamos a endeudar; para contratar un crédito tendría que haber solicitado autorización al Congreso del Estado, y no es el caso”.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la mejora en las condiciones de estos créditos –junto con la optimización de otros tres– generará ahorros estimados por 155 millones de pesos y permitirá liberar al menos 18 mil 382 millones de pesos en participaciones hasta 2040.

Al respecto, aclaró que el proceso contempla una coexistencia temporal en los registros de deuda –entre los créditos originales y los nuevos–, lo cual es un procedimiento administrativo normal durante su formalización y no implica un incremento en el endeudamiento.

Asimismo, detalló que se suman acciones como la liberación de participaciones en tres créditos adicionales por al menos 13 mil 126 millones de pesos en los próximos años, así como la liquidación de cuatro financiamientos bancarios por un saldo aproximado de 3 mil 658 millones de pesos, lo que contribuye a reducir de manera sostenida la carga financiera del estado.

La Gobernadora subrayó que estos avances forman parte de un programa permanente de desendeudamiento; en ese contexto, informó que en lo que va del año se han destinado alrededor de mil 900 millones de pesos al pago de deuda, como parte de un esquema mensual orientado al saneamiento de las finanzas públicas.

De acuerdo con la Sefiplan, el saldo de la deuda bancaria se redujo de 47 mil 775 millones a 43 mil 373 millones de pesos, mientras que el número de créditos pasó de 21 a 17, lo que representa una disminución cercana al 10 por ciento en poco más de un año.

Agregó que un menor nivel de endeudamiento favorece la disponibilidad de recursos “cuando un estado está muy endeudado, la federación retiene participaciones; eso nos limita. Por eso estamos haciendo una disciplina financiera para construir más y crecer más”.

Finalmente, reiteró que “Veracruz tiene que ocupar el lugar que nos merecemos. Somos un gran estado, con gente trabajadora, y estamos sentando las bases para que ese crecimiento se refleje en bienestar”.