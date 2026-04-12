‘Te voy matar’: Acusan a funcionario por amenazar a excandidato de Movimiento Ciudadano en Veracruz

Un funcionario de Medellín de Bravo acusó a un funcionario de muerte en Veracruz

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, Santos Álvarez de Dios, fue señalado por presuntamente amenazar de muerte a Guillermo Herrada Jiménez, ex candidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano, en medio de una confrontación.

¿Por qué se encararon Santos Álvarez y Guillermo Herrada en Medellín de Bravo, Veracruz?

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de abril, cuando Herrada Jiménez encaró al funcionario municipal por supuestas irregularidades relacionadas con actividades de proselitismo en el contexto de la elección de agentes municipales.

De acuerdo con lo documentado en una transmisión en vivo difundida en redes sociales, el ex candidato cuestionó la presencia de funcionarios del Ayuntamiento en distintas localidades.

Durante el intercambio, en el que también participó la regidora Keren Rangel, se exigió la intervención del presidente municipal para aclarar la movilización de personal del gobierno local.

La discusión se desarrolló entre consignas y reclamos en calles de la localidad de El Tejar.

En el video difundido, se escucha a Santos Álvarez de Dios emitir una expresión que ha sido interpretada como una amenaza directa contra Herrada Jiménez.

La frase fue pronunciada en medio del altercado y quedó registrada en la grabación.

Tras ese momento, la confrontación continuó mientras Herrada Jiménez cuestionaba al funcionario y solicitaba la presencia del alcalde para atender la situación.

El intercambio ocurrió en vía pública y fue seguido por personas presentes en el lugar.

Hasta el momento, no se ha informado de un posicionamiento oficial por parte de autoridades municipales o estatales en relación con lo ocurrido. Tampoco se ha dado a conocer si existe alguna denuncia formal derivada de los hechos registrados en el video.

Votaciones de agentes concluyen en Veracruz

Este domingo 12 de abril, las votaciones de agentes en algunos municipios de Veracruz concluyeron a las 18:00 horas.

De acuerdo con las autoridades, las elecciones se llevaron en un ambiente de tranquilidad y democracia. En las próximas horas se darán a conocer los resultados.