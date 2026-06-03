‘No muerdan todos los anzuelos’: Durazo desmiente nota de LA Times sobre supuesta revocación de su visa

El gobernador Alfonso Durazo negó que su visa le haya sido revocada y que tenga colaboración con gobiernos extranjeros.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, desmintió la investigación de Estados Unidos y la supuesta revocación de su visa, como afirmó una nota del diario estadounidense Los Ángeles Times.

Durante una conferencia con medios de comunicación locales, el mandatario estatal hizo un llamado a no creer la versión publicada por LA Times y aseguró que su visa está vigente.

“No muerdan todos los anzuelos. Esa nota no tiene absolutamente ninguna fuente, tengo mi visa vigente y no tengo complicidades ni con grupos criminales, pero tampoco compromiso de colaboración con ningún país extranjero”, afirmó Durazo sobre la supuesta investigación de EU en su contra.

Al ser cuestionado sobre la razón de que se publicara esta nota en un diario estadounidense, el mandatario estatal aseguró que “el mundo está patas arriba” y se trata de “una nota más”.

“Es una nota más sin fuentes, como muchas otras que lamentablemente circulan sin ningún sustento. Continuaré trabajando como siempre lo he hecho y dejaré que esas infamias se topen en algún momento con la verdad”, añadió.

Alfonso Durazo descarta próximos viajes a EU

El gobernador Durazo también descartó viajar próximamente a Estados Unidos debido a que no tiene motivos para hacerlo y también dijo que solo sería para probar que tiene visa vigente.

“No creo que deba ir a Estados Unidos solo para probar que tengo visa, tampoco me veo mostrando mi visa para demostrar a un periodista sin fuente que tengo mi visa vigente. Si hay alguna investigación, corresponde a las autoridades norteamericanas precisar la información”, afirmó el mandatario.

Durazo también confirmó que su hijo tiene visa actualizada para viajar a EU y reconoció que es un tema que no solo lo afecta a él sino también a su familia y al partido al que representa, Morena.

“Hay un ánimo de debilitar sin duda políticamente a un proyecto progresista que es estelar a nivel mundial, es el movimiento más relevante a nivel mundial. Creo que sí existe el interés de ir minando progresivamente al proyecto por grupos conservadores”, agregó Durazo.

Por último, el mandatario estatal dijo que se mantendrá al frente del gobierno de Sonora y continuará sus labores con rectitud como lo ha hecho toda la vida. “Casi sudo agua bendita”, puntualizó.

¿Qué sabemos de las acusaciones de EU contra Alfonso Durazo?

LA Times afirmó que Estados Unidos investiga a Alfonso Durazo y al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, por presuntos nexos con el crimen organizado.

Dicha acusación se suma a los señalamientos hechos hace unas semanas por EU contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El diario estadounidense agregó que como parte de la investigación, ambos mandatarios tienen las visas canceladas. Sin embargo, todavía realizan viajes a EU debido a que tienen un permiso especial clasificado como libertad condicional por beneficio público significativo.

Lo anterior quiere decir que estaría colaborando con el gobierno de EU debido a que el permiso se otorga a quienes participan como testigos en investigaciones.

“Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño. El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos”, publicó en sus redes sociales Paloma Teran, vocera del gobierno de Sonora.