F1 EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de Bélgica 2026 en México?

El GP de Bélgica se celebra este 19 de julio en el circuito de Spa-Francorchamps. (Fotos: Qixiang/Xinhua y EFE/ Sebastiao Moreira).

¡A calentar motores antes de la final del Mundial 2026 de España vs. Argentina! La Fórmula 1 vuelve a uno de sus templos históricos: el Gran Premio de Bélgica, décima fecha del calendario, celebra su 71ª edición en Spa-Francorchamps.

El italiano Kimi Antonelli, de apenas 19 años, llega como el líder más joven en la historia del campeonato, con su compañero George Russell muy cerca, presionando para demostrar quién es el piloto número 1 de Mercedes.

El fin de semana llegó además cargado de ruido en el paddock: Max Verstappen volvió a dejar en el aire su continuidad con Red Bull, en medio de rumores que lo vinculan con McLaren o con un posible retiro de la F1: “No quiero venir aquí, decir que sí, que no, y esto y aquello sobre mi futuro. Ya dije muchas veces que, si hubiera algo nuevo, lo diría yo mismo”.

Max Verstappen deja abierto su futuro en F1, pero dice que con el jefe de Red Bull 'va muy bien'. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) (Geert Vanden Wijngaert/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

Parrilla de salida del GP de Bélgica 2026: ¿Quién tiene la ‘pole’ y en qué lugar larga ‘Checo’ Pérez?

La parrilla de salida del Gran Premio de Bélgica sufrió modificaciones después de la clasificación debido a las penalizaciones acumuladas por algunos pilotos. El caso más relevante fue el de Lando Norris, quien perdió 10 posiciones tras superar el límite permitido de unidades electrónicas de potencia durante la temporada.

Con los ajustes oficiales, Kimi Antonelli conservará la pole position y arrancará desde la primera posición, seguido por Max Verstappen y George Russell, quienes completan los primeros lugares de la parrilla en Spa-Francorchamps.

Por su parte, Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo una complicada jornada de clasificación al quedar eliminado en la Q1. El piloto de Cadillac no logró avanzar a la siguiente ronda y partirá desde la parte trasera de la parrilla en el Gran Premio de Bélgica.

Kimi Antonelli (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)

George Russell (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Pierre Gasly (Alpine)

Franco Colapinto (Alpine)

Nico Hülkenberg (Audi)

Lando Norris (McLaren)

Carlos Sainz (Williams)

Oliver Bearman (Haas)

Alexander Albon (Williams)

Esteban Ocon (Haas)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Sergio Pérez (Cadillac)

Lance Stroll (Aston Martin)

Isack Hadjar (Red Bull)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Gran Premio de Bélgica 2026: Fecha, horario, vueltas y dónde ver en México

Las luces se apagan en Spa-Francorchamps este domingo 19 de julio a las 7:00 horas (tiempo central de México), con transmisión disponible en:

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La carrera está prevista a 44 vueltas para completar un recorrido de 308 kilómetros en el trazado más largo del calendario, de 7,004 metros, con 19 curvas, incluida la icónica Eau Rouge-Raidillon.

Tras la carrera en Bélgica, la Fórmula 1 correrá una fecha más en el GP de Hungría, el 26 de julio y ahora sí nos vamos al parón veraniego.

¿Cómo llega el mundial de pilotos de F1 2026 a Bélgica?

Antonelli arribó a Bélgica como líder, con 179 puntos, seguido por Russell (154) y Lewis Hamilton (147), quien bien podría pelear su octavo título.

Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) – 179 puntos George Russell (Gran Bretaña, Mercedes) – 154 puntos Lewis Hamilton (Gran Bretaña, Ferrari) – 147 puntos Charles Leclerc (Mónaco, Ferrari) – 108 puntos Lando Norris (Gran Bretaña, McLaren) – 97 puntos Oscar Piastri (Australia, McLaren) – 82 puntos Max Verstappen (Países Bajos, Red Bull Racing) – 76 puntos Isack Hadjar (Francia, Red Bull Racing) – 52 puntos Pierre Gasly (Francia, Alpine) – 42 puntos Liam Lawson (Nueva Zelanda, Racing Bulls) – 39 puntos

En la última carrera, en Silverstone, Charles Leclerc rompió una sequía de casi dos años de victorias y le dio a Ferrari su triunfo número 250 en la F1, mientras Antonelli se fue en blanco tras salir desde la pole, lo cual apretó la pelea por el campeonato.

Con información de EFE y AP.