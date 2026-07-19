Estas son las 3 cárceles que ‘El Mayo’ Zambada pide para cumplir su condena perpetua en EU

Ismael 'El Mayo' Zambada se declaró culpable y espera recibir una condena de cadena perpetua en EU.

A menos que haya un cambio de última hora, la sentencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada se conocerá este lunes 20 de julio. Las autoridades de Estados Unidos prevén que se le dicte cadena perpetua, por lo que el líder del Cártel de Sinaloa no volverá a vivir a “salto de mata” como él mismo decía.

“El acusado Ismael Zambada García se declaró culpable en cada una de las acusaciones mencionadas anteriormente, plenamente consciente de que la consecuencia será una sentencia obligatoria de cadena perpetua”, señala el documento que Frank A. Pérez, abogado de ‘El Mayo’ Zambada, entregó al juez Brian Cogan.

De acuerdo con ese documento, el abogado de ‘El Mayo’ solicita que se tomen en cuenta los problemas de salud de Ismael Zambada al momento de definir en qué prisión de EU cumplirá su pena.

Los documentos entregados al juez Brian Cogan mencionan tres prisiones federales, además de otros centros con capacidad para atender sus necesidades médicas.

¿Cómo son esas prisiones y qué problemas de salud tiene ‘El Mayo’? Esto es lo que sabemos con base en los documentos oficiales.

¿Cúal es el estado de salud de Ismael ‘El Mayo’ Zambada?

El líder del Cártel de Sinaloa debe recibir atención médica por el resto de sus días. Así lo establece el escrito presentado por su equipo legal en el que se señala: “El Sr. Zambada tiene 76 años y padece diversos problemas de salud asociados a la edad”.

Incluso, el documento establece que las enfermedades de ‘El Mayo’ Zambada “son progresivas y es probable que se agraven a medida que el acusado envejezca”; sin embargo, los detalles de los padecimientos fueron reservados en la versión pública del expediente.

Por esas razones, se pide al Tribunal que recomiende el traslado del líder del narcotráfico en México a un centro de detención “adecuadamente equipado para atender las necesidades de tratamiento médico del acusado”.

“Dada la problemática médica que consta en el expediente, la defensa solicita respetuosamente que dichos aspectos se tengan expresamente en cuenta durante el proceso de designación del centro”, explican Frank A.Pérez, que también defiende a Miguel Ángel Treviño, ‘Z-40′.

En ese sentido, el equipo legal de Ismael Zambada García mencionó tres cárceles médicas:

FMC Butner , en Carolina del Norte,

, en Carolina del Norte, FMC Rochester , en Minnesota, y

, en Minnesota, y MCFP Springfield, en Missouri.

¿La próxima guarida de ‘El Mayo’? Esta es la prisión Centro Médico Federal Butner

Una posible guarida de Ismael Zambada García Se trata de un centro médico federal situado en Butner, Carolina del Norte. Es una prisión que alberga a reclusos federales varones, con una población de alrededor de 800 reclusos, de acuerdo con la organización Prison Professors.

La organización destaca que esta prisión de Estados Unidos proporciona servicios médicos y administrativos especializados a su población.

La cárce médica FMC Butner está en Carolina del Norte y cuenta con una población de alrededor de 800 reclusos.

“La designación de seguridad administrativa indica que la instalación alberga a reclusos que requieren una ubicación especializada debido a necesidades médicas, de custodia protectora u otras necesidades administrativas, y no solo por su clasificación de seguridad”, indica la organización.

“FMC Butner sigue la norma del Federal Bureau of Prisons: no se permiten visitas conyugales. Todas las visitas tienen lugar únicamente en el área de visitas, incluso para cónyuges y parejas de larga duración”, indica el sitio de Penmate.

Así es la fría FMC Rochester, donde podría ser internado ‘El Mayo’

La organización Prison Professors detalla que el FMC Rochester es un centro de seguridad administrativa y alberga a 808 reclusos varones, que “proporciona atención especializada a los reclusos federales que requieren cuidados médicos más allá de los que se ofrecen en las instituciones penitenciarias estándar”.

La cárcel médica FMC Rochester, solicitada por Ismael 'El Mayo' Zambada se ubica en Minesota. (BOP.gov)

“Como centro médico federal, el FMC Rochester se centra principalmente en proporcionar servicios médicos y de salud mental a su población reclusa. La instalación funciona bajo protocolos de seguridad administrativa, lo que permite el alojamiento de reclusos de diversas clasificaciones de seguridad que requieren atención médica especializada”.

¿Qué hay en MCFP Springfield, otra de las cárceles médicas solicitadas por ‘El Mayo’ Zambada?

Prison Professors indica que el Centro Médico para Reclusos Federales de Springfield es similar a los dos anteriores en cuanto a que alberga a reclusos varones que requieren atención médica integral.

El Centro Médico para Reclusos Federales de Springfield se enfoca en la atención médica y psiquiátrica especializada. (BOP.gov)

No obstante, es la más grande de las cárceles medicas solicitadas por Ismael ’El Mayo’ Zambada, toda vez que su población de internos supera las mil personas, por lo que es uno de los principales centros médicos de la BOP en la región centro-norte de Estados Unidos.

Se enfoca principalmente en la atención médica y psiquiátrica especializada, en lugar de los programas de rehabilitación tradicionales y no cuenta con el Programa Residencial de Abuso de Drogas (RDAP).

Su nivel de seguridad administrativa le permite albergar a reclusos de diversas clasificaciones de seguridad.