‘Despelucan’ a Ismael ‘Mayo’ Zambada: EU exige pago de 15 mil millones de dólares

'El Mayo' Zambada pidió al juez Brian Cogan que pueda cumplir su sentencia en un hospital penitenciario.

Para sorpresa de nadie, el Gobierno de Estados Unidos pidió que el juez Brian Cogan sentencie a Ismael ‘El Mayo’ Zambada a cadena perpetua en la audiciencia del próximo lunes 20 de julio.

“Resulta difícil exagerar la magnitud de los delitos del acusado y el alcance de la corrupción, la violencia y otros daños que propagó en México, Estados Unidos y el resto del mundo”, dijo la Fiscalía de EU en el oficio entregado al juez este lunes 13 de julio.

La Fiscalía de EU exige que ‘El Mayo’ Zambada pague 15 mil millones de dólares que, en teoría, saldrán del decomiso de bienes del confundador del Cártel de Sinaloa.

Remarcó que ‘El Mayo’ Zambada supervisó por años la entrada de millones de “drogas letales” a Estados Unidos, como cocaína y fentanilo, y ordenó la tortura, los ataques y el asesinato de varios objetivos del grupo criminal.

“El Cártel de Sinaloa pagó millones de dólares en sobornos a todos los niveles del Gobierno mexicano, incluidos policías, militares y políticos, para garantizar que la organización pudiera operar sin interferencias”, remarcó la Fiscalía de EU.

La Fiscalía de EU está de acuerdo con que ‘El Mayo’ Zambada sea recluido en un hospital penitenciario, pero pidió que la seguridad sea elevada en el penal elegido.

“Varios miembros” del grupo se mantienen leales al ‘Mayo’ Zambada, “incluyendo a uno de los hijos del acusado quien se mantiene como líder clave de la facción del acusado del Cártel de Sinaloa ante la ausencia del acusado”.

Dos años después, México aún reclama información de captura del ‘Mayo’ a EU

El arresto de Ismael ‘El Mayo’ Zambada ocurrió en julio de 2024. El cofundador del Cártel de Sinaloa afirmó que el operativo fue un secuestro planeado por Joaquín Guzmán López, hijo del ‘Chapo’ Guzmán, como parte de negociaciones con la entonces administración de Joe Biden.

El exembajador Ken Salazar sostiene la versión de que Estados Unidos no participó ni autorizó la captura, esto a pesar de que el FBI expuso la avioneta en la que ‘El Mayo’ fue trasladado a Nuevo México como parte de una operación suya.

La revelación de la agencia estadounidense provocó el reclamo de la presidenta Claudia Sheinbaum quien acusó a Ken Salazar de mentir descaradamente al Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

“De confirmarse la participación del FBI sin informar al Gobierno de México representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas; a la Carta de los Estados Americanos; a la Constitución de México y a la Ley de Seguridad", aseguró Sheinbaum en la ‘mañanera’ del 7 de julio.

Ante esta situación, la Fiscalía General de la República (FGR) volvió a solicitar información al Gobierno de Estados Unidos sobre la captura del ‘Mayo’ Zambada al considerar insuficientes las respuestas recibidas hasta ahora y con el objetivo de esclarecer si hubo un operativo encubierto que vulneró la soberanía mexicana.

Durante una conferencia de prensa, la fiscala general Ernestina Godoy explicó que la institución remitió nuevos requerimientos para que Washington entregue los detalles de los hechos.

“Hemos solicitado (...) una serie de requerimientos de información para que el Gobierno (estadounidense) proporcione la información relacionada con los acontecimientos referidos”, señaló.

Godoy sostuvo que, si se acredita la participación del FBI en el presunto secuestro del cofundador del Cártel de Sinaloa, ello constituiría una violación grave a la legislación mexicana y al derecho internacional.

No obstante, la FGR también admitió que no hay forma de que proceda algún tipo de sanción o proceso contra Ken Salazar debido a que el exfuncionario estadounidense estaba protegido por la inmunidad diplomática.

Con información de EFE