Agua con olor a caño en Guadalajara: ¿Qué son los nidos de lluvia y cómo abastecerá a Jalisco?

Los problemas por el agua con mal olor, coloración inusual y sedimentos en diversas colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) provocó el resurgimiento del programa Nidos de Lluvia, una alternativa para reducir el desabasto en Jalisco.

El problema del agua con olor a caño en Guadalajara responde a una cadena de factores que comienza en las fuentes de abastecimiento, como el Lago de Chapala y la presa Calderón, de acuerdo con el jefe del Laboratorio de Tecnologías para la Arquitectura y Urbanismo Sustentable,

Además, el agua circula por canales que reciben descargas de aguas residuales, mientras que la capacidad limitada de las plantas potabilizadoras y una red de distribución envejecida agravan la situación antes de que el líquido llegue a los hogares.

Por ello, las autoridades informaron que las incidencias se han detectado en alrededor del 9 por ciento de las colonias que reciben servicio, por lo que brigadas operativas realizan revisiones y liberan agua de las tuberías para retirar el líquido que presenta alteraciones.

Como parte de las acciones para mejorar el suministro, durante 2026 se contempla la rehabilitación de 10 pozos adicionales, con los que se espera incorporar 210 litros por segundo al sistema y beneficiar a más de 100 mil habitantes.

En materia de salud, la Secretaría de Salud de Jalisco informó que hasta la semana epidemiológica 24 se registraron 54 mil 869 casos de enfermedades gastrointestinales, cifra inferior a los 56 mil 448 casos reportados en el mismo periodo de 2025. Asimismo, se contabilizaron 8 mil 474 casos de conjuntivitis, frente a los 9 mil 326 registrados un año antes.

¿Qué son los Nidos de Lluvia en Jalisco?

Ante la crisis por la calidad del agua, el Gobierno de Jalisco impulsa el programa Nidos de Lluvia, una estrategia que busca ofrecer una fuente alternativa de abastecimiento para las viviendas ubicadas en colonias y comunidades con mayor vulnerabilidad hídrica.

El programa promueve la captación de agua pluvial para su almacenamiento y aprovechamiento en actividades domésticas, con el objetivo de disminuir la dependencia del suministro tradicional.

¿Cómo funcionan los Nidos de Lluvia en Jalisco?

El sistema aprovecha el techo de las viviendas para recolectar el agua de lluvia y conducirla hacia un proceso de filtrado y almacenamiento.

Su funcionamiento consta de cuatro etapas:

El agua de lluvia se capta mediante una conexión instalada en el techo de la vivienda.

Pasa por un separador de primeras aguas, que descarta el agua inicial para mejorar su calidad.

Posteriormente llega a un sistema de almacenamiento con capacidad de hasta 2 mil 500 litros , donde atraviesa distintos filtros.

, donde atraviesa distintos filtros. Finalmente, el agua almacenada se conecta a una llave para que pueda utilizarse dentro del hogar.

El agua obtenida puede emplearse para bañarse, lavar ropa, limpiar la vivienda, lavar trastes y otras actividades domésticas.

¿Cómo solicitar un Nido de Lluvia?

Las personas interesadas en acceder al programa deben:

Verificar que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Acudir a la junta comunitaria de su colonia con identificación oficial y comprobante de domicilio para iniciar el trámite.

Realizar un prerregistro a través del portal oficial del programa.

Mientras continúan los trabajos para mejorar la calidad del agua, el Ayuntamiento de Guadalajara reconoció que la demanda de apoyos relacionados con el abastecimiento ha superado su capacidad de respuesta.

Hasta el momento se han recibido alrededor de 7 mil 500 solicitudes, aunque únicamente cerca de 4 mil familias han sido beneficiadas, por lo que casi el 47 por ciento de los expedientes permanece en espera.

Además, las autoridades sanitarias recomiendan no consumir agua de la llave, utilizar agua embotellada para beber, cocinar y cepillarse los dientes, y emplear el agua de la red únicamente para higiene y limpieza cuando no presente olor fuerte, sedimentos o coloración anormal.

Con información de Quadratin