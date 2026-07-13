Marina del Pilar confirma que habló con ‘personas que se acreditaron como agentes de EU’

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, explicó su llamada con supuestos agentes de EU.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que los audios difundidos recientemente corresponden a fragmentos de una conversación privada que sostuvo con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades de Estados Unidos, aunque aclaró que nunca acreditaron formalmente esa representación.

A través de un posicionamiento oficial, la mandataria estatal explicó que durante ese intercambio dichas personas plantearon diversos escenarios de carácter legal, pero sin exhibir documentos, identificaciones o requerimientos oficiales que respaldaran sus afirmaciones, motivo por el que indicó que cualquier asunto de esa naturaleza debía atenderse únicamente por los canales institucionales y conforme a la ley.

La gobernadora de Baja California sostuvo que se mantiene tranquila y con plena disposición para atender cualquier planteamiento que, en su caso, sea formulado por las autoridades competentes mediante los mecanismos oficiales, al asegurar que no existe ningún acto irregular que ocultar.

Las declaraciones de la mandataria ocurren después de la difusión pública de audios cuya autenticidad y contexto completo no han sido corroborados por autoridades.

¿Qué dijo Marina del Pilar sobre la conversación con presuntos agentes de EU?

En su comunicado, Marina del Pilar precisó que las personas con las que habló únicamente se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades de Estados Unidos, pero nunca acreditaron formalmente esa calidad.

Según la gobernadora, durante la conversación se expusieron distintos escenarios legales; sin embargo, al no existir documentación oficial que sustentara esas afirmaciones, respondió que cualquier procedimiento debía seguir las vías legales e institucionales correspondientes.

La mandataria añadió que permanece abierta a colaborar con cualquier autoridad competente siempre que exista un requerimiento formal.

Cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad

La gobernadora también explicó que las referencias realizadas durante la conversación respecto al intercambio de información corresponden exclusivamente a los mecanismos de coordinación institucional que Baja California mantiene con autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de seguridad.

Subrayó que esa colaboración se desarrolla dentro del marco legal, mediante canales oficiales y con respeto a las atribuciones de cada institución.

En ese sentido, reiteró el principio que, afirmó, guía dicha relación: coordinación y comunicación entre ambos países, pero sin subordinación.

Gobernadora rechaza interpretaciones sobre los audios

En el mismo posicionamiento, Marina del Pilar rechazó las interpretaciones derivadas de fragmentos aislados de la conversación.

Afirmó que continuará enfocada en las tareas relacionadas con la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de las familias bajacalifornianas, así como en la consolidación de las políticas públicas de su administración.